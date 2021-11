Nova zagrebačka vlast jaka je kada treba kritizirati bivšu vlasti, ali ne i kada je u pitanju pronalazak rješenja za probleme u metropoli. Izlaz iz problema, sada je potpuno jasno, Tomislav Tomašević vidi u udaru na džepove građana. Drugim riječima, Zagrepčanima će biti skuplje režije.

Rupe u zagrebačkom proračunu netko mora zakrpati. I ovog puta, čini se, to će biti građani. Još prije tri mjeseca gradonačelnik Tomislav Tomašević bio je optimističan.



"Puno je novca potrošeno. Nemamo puno manevarskog prostora, ali čak i u tom manevarskom prostoru se trudimo da nema poskupljenja usluga", rekao je u srpnju ove godine.

Onda je došao susret s financijskom situacijom u glavnom gradu: "Nije na stolu samo poskupljenje, na stolu je sve", rekao je gradonačelnik prije par dana.

Prvi čovjek financija bivšeg gradonačelnika Milana Bandića tvrdi da postoji i drugačije rješenje te dodaje da je Tomašević financijski nepismen.

"Izađe na pozornicu i kaže da je Grad Zagreb zadužen 100 posto. Ja ponavljam da se Grad Zagreb nije niti može zadužiti više od 20 posto jer suglasnost za to daje Ministarstvo financija", rekao je Slavko Kojić, zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i bivši zagrebački pročelnik za financije.

Kojić nije dugo trebao čekati odgovor iz Možemo.

"Ja osjećam neko susramlje kad god netko iz stranke Bandić Milan 365 ima obraza održavati lekcije kako se upravlja gradom", rekla je Marija Brajdić Vuković, zastupnica Možemo u Gradskoj skupštini.

Nova gradska vlast, kada su u pitanju poskupljenja, zna samo da će ih biti.

"Holding je najavio da bi neka poskupljenja s nerazdvajanjem otpada mogla doći u obzir", rekla je Brajdić Vuković reporterki Dnevnika Nove TV Matei Ćorić.

Nagađa se o poskupljenju od 15 do 30 posto. To znači da – ako stan od 60 četvornih metara ima račune za čistoću od 70 kuna – s novim poskupljenjima to bi otprilike moglo doći do 100 kuna. Bio bi to udar na standard koji građani ne bi dočekali s osmijehom.

