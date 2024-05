Kadrovska križaljka Andreja Plenkovića: Iskočilo još jedno ime, tko su novi ministri u Vladi?

Kada će mandatar i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković Saboru predstaviti svoju treću Vladu još nije službeno poznato, no moglo bi to biti i do kraja ovoga tjedna.

Nekih velikih nepoznanica, barem zasad, zapravo i nema, a Dnevnik Nove TV doznao je tko je najveće kadrovsko iznenađenje nove Vlade - Ante Šušnjar, član Predsjedništva i Suda časti Domovinskog pokreta (DP), kao ministar gospodarstva iz DP-ove kvote. Novost je i da će jedan od potpredsjednika Vlade biti Robert Jankovics, koji je u Sabor izabran kao zastupnik mađarske nacionalne manjine, piše Novi list.

Plenković o detaljima još uvijek nikako ne želi, no kazao je da bi, teoretski, glasanje o povjerenju novoj Vladi moglo biti već u petak, dan nakon konstituirajuće sjednice novog Sabora. Prije toga treba donijeti Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i kada on stupi na snagu, tada se može predstaviti Vlada.

S obzirom na to da ta procedura ne zahtijeva samo političku volju Sabora nego i potpis predsjednika Republike, ako on to napravi odmah, onda se može i predstaviti Vlada, kazao je.

Pročitajte i ovo Promjene u Banskim dvorima FOTO Svi hrvatski premijeri: Znate li tko su sve bili predsjednici Vlade?

Novi-stari ministri

Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava bit će operacionaliziran dogovor HDZ-a i DP-a po kojemu će nova Vlada umjesto 16 imati najmanje 18 ministarstava, među njima i nova za demografiju i održivi razvoj.

"Kad bude sve gotovo, kad Vlada bude kompletirana, objavit ću", poručio je dan ranije Plenković, no još ranije sam je otkrio da će u novoj Vladi sigurno ostati Nina Obuljen Koržinek, dosadašnja ministrica kulture i medija, te Damir Habijan i Marija Vučković.



Habijana, dosadašnjeg ministra gospodarstva i održivog razvoja, prema dosadašnjim neslužbenim informacijama, čeke selidbna u drugi resor - pravosuđe i upravu.



Njegovo uskoro bivše Ministarstvo trebalo bi biti razdijeljeno na gospodarstvo i održivi razvoj, a ne zna se još hoće li i energetika postati zaseban resor. Održivi razvoj trebala bi preuzeti dosadašnja ministrica poljoprivrede Vučković, koju bi na starom radnom mjestu trebao zauzeti Josip Dabro iz Domovinskog pokreta kao novi čelni čovjek Ministarstva poljoprivrede.

Pročitajte i ovo Promjene na Markovu trgu FOTO Svi šefovi hrvatskog parlamenta: Znate li tko su sve bili predsjednici Sabora?



Od aktualnih ministara odlaze ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica te ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac. Malenica je objasnio za Dnevnik Nove TV zašto više neće biti ministar, a Brnjac kani u Bruxelles.



Kao njezini potencijalni nasljednici spominju se velikogorički gradonačelnik Krešimir Ačkar i aktualni državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina.

Mario Radić iz Domovinskog pokreta trebao bi biti na čelu novog resora koji će se baviti demografijom, a on će ujedno biti i potpredsjednik Vlade.

Ostali HDZ-ovi članovi dosadašnjega Plenkovićeva tima zadržat će svoje resore, a to se odnosi i na potpredsjednike Vlade. Tu će funkciju uz resor koji vode zadržati ministar branitelja Tomo Medved, unutarnjih poslova Davor Božinović, mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, obrane Ivan Anušić, te prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Ministar financija ostaje Marko Primorac, a rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, a ostaju i oni za koje se spominjalo da će otići poput ministra zdravstva Vilija Beroša, znanosti i obrazovanja Radovan Fuchsa te regionalnog razvoja i europskih fondova Šime Erlića.

U novoj Vladi bit će i predsjednik Domovinskog pokreta i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, no on bi se kolegama u Banskim dvorima trebao pridružiti tek iduće godine, nakon lokalnih izbora, a dotad će obnašati dužnost potpredsjednika Sabora.