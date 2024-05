Bartulica poručio Plenkoviću: "Čuo sam što je Anušić rekao. Dečki se moraju dogovoriti"

Sve dok ne bude definiran program buduće vlade i ono što će provoditi u sljedećem razdoblju, član Predsjedništva Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica upozorava da nova vlada nema bezuvjetnu podršku.

Taj je stav opetovao i na današnjoj konferenciji za medije u Saboru na kojoj je istaknuo da pozdravlja izjavu mandatara i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića o tome da rodna ideologija HDZ-u nije sporna, ali i poručio: "U skladu s tim očekujem da se u saborsku proceduru uputi moj zakonski prijedlog o izmjenama Zakona o državnim maticama, koji HDZ nije uputio u proceduru u prošlom sazivu Sabora."



Također, zadovoljan je jer je prihvaćena ideja o osnivanju muzeja za žrtve totalitarnih režima: "Jako je to važno za Hrvatsku i kamo sreće da se to dogodilo ranije, ali ustrajat ću da se to napravi do kraja kako treba."

"U drugim zemljama, primjerice u Njemačkoj, koalicijski sporazum ima 177 stranica, dakle - još preostaje jako puno posla i ne očekujem da će se brzo doći do dogovora, trebat će nam još dosta vremena", rekao je Bartulica, koji smatra nemogućim da se već u petak izglasa nova vlada: "Konstituiranjem Sabora počinje rok od 30 dana i mislim da ćemo još pričekati s koalicijskim sporazumom."

Naglasio je da da stav Domovinskog pokreta o ideološkim pitanjima nije ništa novo te da su otvoreno govorili o tim temama. "Građani očekuju da isporučimo ono što smo govorili, a ja se ovdje neću ispričavati za svoj svjetonazor", kazao je Bartulica i dodao da je za stvaranje koalicije ostalo još puno posla.

Osvrnuo se i na tvrdnje da je američki špijun: "Što, ja svako jutro čekam upute iz Bijele kuće? To je nonsens, ali zanimljivo da oni koji to tako hrabro govore ne postavljaju pitanje je li Frka Petešić francuski špijun ili je li Markić koji vodi našu obavještajnu službu francuski špijun. Ja sam meta odjednom. Postavlja se pitanje zašto?"

Dodao je i ''kako se u kolumni Jutarnjeg lista poziva da se vrati odakle je došao" te je rekao: "To je poziv na linč. Postavlja se pitanje ako se nešto meni dogodi ili mojoj obitelji tko bi odgovarao, možda ću trebati na kraju tražiti zaštitu Američkog veleposlanstva u Zagrebu ako Hrvati iz Amerike ovdje nisu dobrodošli i njihove ideje”, rekao je.

Komentirao je opet i financiranje Novosti i ustvrdio da se podiže moralna panika: "Nema svetih krava u liberalnoj demokraciji. Nitko nije iznad kritike pa ni Novosti, pogotovo ako dobivaju izdašan novac iz javnih izvora. To vrijeme je završeno. Ovo što se pokušava implicirati da bih ja ili netko iz DP-a bio odgovoran za neki incident je apsurdno. Svi su dobrodošli u tržišnoj utakmici. Ako su gospoda iz Novosti tako dobri novinari, možda će sutra biti najprodavanije novine na tržištu", kazao je.

Govoreći o sadržaju koalicijskog sporazuma naglasio je da mu je sadržaj bitniji od forme, a o Plenkovićevoj izjavi da neće biti istrage o pandemiji ustvrdio je da, ako Plenković želi transparentnu vladu i ne boji se istine, ne vidi što je tu sporno.

Upitan hoće li ako u sporazum ne uđu stvari koje je zatražio, ipak podržati takvu vladu, odvratio je da ne može odgovarati na hipotetska pitanja: "Dopustite da vrijeme učini svoje, ja sam razborit političar, ne isključujem neke mogućnosti. Kao i uvijek ću slijediti svoju savjest. Poručujem Plenkoviću - ako misli da može tako olako odbacivati ovo što tražimo, sa mnom neće tako lako igrati."

Kazao je i da pojedinci iz pregovaračkog tima HDZ-a daju proturječne izjave: "Anušić kaže da smo razgovarali o Novostima, Plenković da nismo, dakle, dečki se trebaju prvo sami dogovoriti prije nego što možemo nastaviti."

Upitan da pojasni o čemu govori kada govori o ideološkoj kolonizaciji, Bartulica se pozvao i na izjave pape Franje o tome da bogate zemlje uvjetuju pomoć siromašnijima nekim ideološkim pitanjima. "Svi smo vidjeli kako izgleda Eurovizija i u kakvu je dekadenciju upala Europa", dodao je.