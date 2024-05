Malenica o razlozima odlaska iz Vlade ekskluzivno za Dnevnik Nove TV: Poslao je savjet budućem ministru

Aktualni ministar pravosuđa Ivan Malenica potvrdio je da se zahvalio i odbio ponudu Andreja Plenkovića da sudjeluje u novoj Vladi. Umjesto toga odlučio je biti zastupnikom u Saboru, a o njegovoj odluci s njime je razgovarala Barbara Štrbac.

Malenica je otkrio kako se odlučio povući iz obiteljskih razloga.

"Bit ću ministar još dok se ne konstituira Sabor i dok se ne izglasa Vlada" rekao je objasnivši da je Andrej Plenković prihvatio njegovu odluku.

Svoju karijeru nastavit će u Saboru, rekao je.

"Dao sam svoj maksimum u posljendnjih pet godina i mnogo je toga napravljeno. Vrijeme je za promjene", smatra Malenica.

Na pitanje koliko je bilo stresno gledati kako se protiv kolega u Vladi dižu optužnice, Malenica je odgovorio kako su pravosudna tijela radila neovisno.

"U mojem mandatu je donesena nova strategija protiv korupcije. Izmijenjen je niz procesnih zakona važnih za borbu protiv korupcije. Zadovoljan sam što smo krajem mandata promijenili zakonodavni okvir koji se odnosi na zaštitu žena od nasilja", naglasio je ministar na odlasku.

Od onoga što je htio učiniti, a možda nije stigao, Malenica je istaknuo da bi se mogao učiniti iskorak u zemljišnim knjigama i u povjerenje u zemljišne knjige.

"Pokušavali smo uvesti promjene i vjerujem da će moj nasljednik nastaviti raditi na tome", rekao je.

Upitan je li razgovarao s Damirom Habijanom, Malenica je rekao kako još nije sigurno tko će biti novi ministar pravosuđa i uprave.

"To je na predsjedniku Vlade da odluči. Ja ne bih špekulirao o tome", rekao je te dodao da bi Habijan bio dobar izbor s obzirom na to da je on pravnik te da je bio aktivan u Saboru.

Malenica je imao i savjet za budućeg ministra pravosuđa i uprave.

"Neka nastavi našim tempom, da nastavi mijenjati samu percepciju o hrvatskome pravosuđu. To traži velik angažman, ali vjerujem da će, tko god da dođe, imati dobre temelje za nastavak", rekao je Malenica.

