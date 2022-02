Zbog muljanja s imovinom, nekrentinama, namještanja natječaja, pogodovanja, sukoba interesa - iz Vlade Andreja Plenkovića u dva mandata otišlo je čak 10 HDZ-ovih ministara, ako pribrojimo i Darka Horvata.

Svi oni bili su iz redova stranke, on ih je sam birao i postavio na tu dužnost. Za sebe premijer kaže kako je dobar kadrovik, ali statistika mu ne ide u prilog.

Darko Horvat razriješen je s mjesta ministra, a na ročištu pred sucem istrage određen mu je i jednomjesečni istražni zatvor u Remetincu. Od tamo je nedavno izašla Gabrijela Žalac, bivša ministrica EU fondova, zbog petljanja s istima.

Silazna putanja premijerove miljenice krenula je kad se doznalo da je skrivila prometnu nesreću bez vozačke, u kojoj je ozlijeđeno desetogodišnje dijete.



Naknadno se doznalo da je vozila Mercedes poduzetnika koji je dobivao novac iz EU fondova. Službeno, afere je nisu stajale dužnosti. Otišla je nakon rekonstrukcije Vlade.

"Mislim da je bila sjajna! Nismo sad nju našli zato što je igrala badminton na prvenstvu u Pleternici", kazao je Plenković u studenome prošle godine.

Sporan tajming

Uz Žalac je otišao i Lovro Kuščević. On je mjesecima bio predmet istrage zbog petljanja s nekretninama. Premijeru je i tada bio sporan tajming.



"Imate ljude koji se angažiraju pa sve te informacije plasiraju i traže dobar tajming, naravno da je medijima to jako interesantno", kazao je Plenković u lipnju 2019. godine.

Tomislava Tolušića najprije su kompromitirale fotografije. 22. siječnja, HDZ-ov bivši potpredsjednik Vlade Tolušić je kazao: "Bandi koja se malo zaigrala poručujem da su se namjerili na krivog i da počnu pakirati kofere".



No kofere je ubrzo on spakirao. S mjesta ministra poljoprivrede otišao je također zbog muljanja s nekretninama.



Nekretnine su koštale i Gorana Marića koji je bio ministar državne imovine. I njemu su drugi bili krivi.



25. travnja 2019. godine je kazao: "I neće ta banda biti u Hrvatskoj dok sam ja ministar".



Milan Kujundžić vratio se na svoje staro mjesto u KBC-u Dubrava. Smijenjen je uoči pandemije.



"Ministar Kujundžić je, prije svega, bio fokusiran na pojašnjavanje određenih tema koje nemaju nikakve veze niti s resorom zdravstva niti s onim što on radi. I zato sam se odlučio na njegovo razrješenje", kazao je Plenković tada.



Martina Dalić s mjesta šefice državnih financija i potpredsjednice Vlade otišla je zbog afere Hotmail, Nada Murganić mjesto ministrice socijalne skrbi zbog niza tragedija u resoru, Davor Ivo Stier s mjesta šefa diplomacije zbog prekida koalicije s Mostom, a Vladu je napustio i Pavo Barišić kao ministar obrazovanja.



Na pitanje novinara je li možda loš kadrovik, Plenković je odgovorio: "Ne, nisam. Sve sam objasnio. Ne sekirajte se vi kakav sam kadrovik".

