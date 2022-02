Policija je upala u stan bivšeg ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata. Uhićeni je ispitan u USKOK-u, zatražen je istražni zatvor protiv njega. USKOK je donio rješenje o istrazi protiv šest osoba.

Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović doznala je nove detalje ovog uhićenja.

Prije dvije godine uhićena je Josipa Rimac, a s njom i tadašnja pomoćnica ministra Horvata u Ministarstvu gospodarstva Ana Mandac. Ona je u ovoj istrazi drugoosumnjičena u istrazi protiv Darka Horvata i u petak je ispitana u USKOK-u.

Ni ona, kao niti drugi osumnjičeni, Boris Milošević i Tomislav Tolušić, nisu uhićeni. Prijava protiv njih ide redovitim putem, dobit će poziv poštom, doći na ispitivanje i dobiti rješenje o istrazi.

Pitanje je - što je jučer rekla Ana Mandac u USKOK-u i je li bila potrebna hitna reakcija USKOK-a da se ne kompromitiraju neki dokazi. Poznato je da su akcije USKOK-a rijetko vikendom. Za Darka Horvata se zatražio i istražni zatvor.

Tereti ga dokumentacija i Mandac

Josipa Krajinović neslužbeno doznaje da Horvata terete i Mandac i dokumentacija. Njegov odvjetnik Vladimir Terešak nakon ispitivanja Horvata u USKOK-u rekao je da je ispitivanje trajalo više od sat vremena.

"Horvat se, u odnosu na ono što mu se stavlja na teret, očitovao kako se ne smatra krivim. Aktivno je iznosio obranu više od jedan sat i odgovarao na sva pitanja zamjenika ravnateljice USKOK-a i obrane", kazao je.

"Detaljno se obrazlozio način donošenja tih odluka - odluke je on potpisivao, no odluke je sastavljala stručna sluzba odnosno uprava ministarstva koju je vodila upravo drugookrivljena Ana Mandac koju je on kao ministar izabrao za suradnicu i vjerovao", dodao je Terešak.

O tome tereti li ga i Mandac, kazao je da još nije dobio uvid u spis.

"Sva njihova saznanja se vuku iz pretrage mobilnog uređaja i ostale informatičke opreme, odnosno uređaja drugookrivljenice. Mogao se taj postupak, kao i u odnosu na suokrivljenike, provesti redovnim putem. Moglo ga se pozvati i tražiti da se očituje. Horvat je to podnio vrlo dobro", zaključio je.

