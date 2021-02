U medijima je jučer odjeknula vijest kako je Pavo Barišić smijenjen s mjesta dekana Hrvatskih studija, na inicijativu voditelja Odsjeka za demografiju, Stjepana Šterca. Barišić danas demantira da mu je izglasano nepovjerenje na Fakultetskom vijeću.

Kaže kako na dnevnom redu uopće nije bilo glasanje o povjerenju dekana. U priopćenju je naveo sve točke dnevnog reda za koje je tvrdi, Šterc, glasao "za".

"A pod točkom 7. razno priložio je svoj 'osvrt na opće stanje na Fakultetu i prijedlog'. U raspravi 'pod razno' iznio je prosudbe o stanju na Fakultetu u kojima se dogodila očita zamjena teza. Čini upravo ono što pogrešno stavlja meni na teret", napisao je Barišić u priopćenju.

"Nakon što sam s velikom mukom i zalaganjem svih nastavnika i studenata uspio tijekom svojega dekanskog mandata smiriti stanje na Fakultetu i pokrenuti njegov razvojni put, on to dovodi u pitanje i vraća Fakultet nemirnim vodama zbog osobnih interesa, želje za kontrolom, potreba samodokazivanja, političkog potvrđivanja lojalnosti ili tek samo osobnoga nezadovoljstva", piše nadalje, predbacajući Šterocu ono što je on zamjerio njemu, i dodaje kao se time na Hrvatske studije u javnosti opet gleda na ekscesnu ustanovu te navodi kako je "tužan zbog onih koji su u stanju kategorički se izjašnjavati o nečemu bez uvida i dokaza. Pohvalio je Marija Grčevića koji je na sjednici navodno osudio Štercov postupak.

Barišić navodi kako je on donesen mimo dnevnog reda te da mu nije dano pravo na obranu. Ponavlja kako je riječ o pokušaju puča.

"Osobni interesi"

"Treba jasno reći: riječ je isključivo o osobnim interesima prorektora prof. dr. sc. Ante Čovića, koji pokušava Fakultetsko vijeće i cijelu ustanovu učiniti taocem za reguliranje svojega radnopravnoga statusa u 72. godini života. Vjerojatno su se u tom pitanju susreli i interesi pročelnika Šterca, koji je kao docent nakon umirovljenja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu iskoristio prigodu za nastavak svoje nastavničke karijere na Fakultetu hrvatskih studija", nastavlja Barišić.

Ističe kako je Čović na sjednicu Dekanskoga kolegija 19. veljače 2021. donio nacrt Zaključka o svojemu radnopravnom statusu na Fakultetu.

"Zahtijevao je da taj Zaključak stavim na dnevni red Fakultetskoga vijeća i time obvežem ustanovu. Zatražio sam o tome pravno tumačenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. Iz njega jasno proizlazi da 'Fakultetsko vijeće Fakulteta hrvatskih studija nema ovlast donijeti zaključak o radnopravnoj osnovi pojedinog zaposlenika'. Postupio sam u skladu s tim tumačenjem i spomenuti 'Zaključak o radnopravnom statusu' Ante Čovića umjesto kao točku odlučivanja uvrstio sam zajedno s pravnim tumačenjem pod točkom 6. obavijesti iz Dekanata o kojoj se ne glasuje", navodi te dodaje da je dan nakon otvaranja sjednice Fakultetskoga vijeća na Fakultet stigla inspekcija rada "po prijavi za protupravnost radnopravnoga statusa prof. dr. sc. Ante Čovića".

Cijeli slučaj smatra odmazdom.

"Umjesto da se posvete studiju i proučavanju hrvatske, europske i svjetske kulture, jezika, filozofije, demografije i svih lijepih tema kojima se ustanova bavi, gotovo 1500 studenata Fakulteta postali su zajedno sa zaposlenicima taoci pučista na najmlađoj sastavnici najstarijega sveučilišta u Republici Hrvatskoj. No valja se ipak pouzdati u to da se sveučilišna tijela upravljanja, Senat, Rektor i Savjet Sveučilišta u Zagrebu ne će dati opsjeniti nezakonitostima pučističkih metoda", zaključio je Barišić.