"Ovu spomen-ploču u znak sjećanja na dovršetak izgradnje ambulante u Novoj Bukovici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije postaviše ministar regionalnog razvoja i fondova EU Tomislav Tolušić, obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak i načelnik općine Nove Bukovice Željko Vencl“.

Tekst je to na spomen-ploči postavljenoj u Novoj Bukovici 2016. Tomislav Tolušić tada je bio ministar regionalnog razvoja. Kad je naišao na podsmijeh javnosti, Tolušić je rekao da je naložio da se ploča skine istog trena kad ju je vidio. No mediji su tad otkrili da to nije jedina ploča njemu u čast. Njegovo ime spominje se i na pločama kod mosta, parka i šetnice u Orahovici. Postavljene su kad je Tolušić još bio Virovitičko-podravski župan.

Tomislav Tolušić završio je Opću gimnaziju u Virovitici, studirao je u Zagrebu, zatim se vratio kući. S 18 godina već se upisao u HDZ. Župan je postao 2008. godine, a s tog mjesta 2016. odlazi ravno u ministarsku fotelju. U Oreškovićevoj Vladi bio je ministar regionalnog razvoja. Idući premijer, Andrej Penković iste godine ga postavlja za ministra poljoprivrede.

Te iste godine Tolušić je zaratio sa susjedima, povećavši maržu za inspekcijski nadzor voća i povrća za 200 posto. To je učinio na svoju ruku, bez konzultacija pa je, nakon intervencije Andreja Plenkovića, odluku morao povući.

Montirane fotografije, netočna imovinska kartica i SMS afera

Mediji su se početkom ove godine tjednima bavili aferom „špic papak“. Nacional je u siječnju objavio fotografije za koje je SOA utvrdila da su lažne. Na njima je muškarac koji samo što nije ušmrkao kokain dok mu u krilu sjedi prostitutka. Cilj objave takvih lažnih fotografija bio je uništiti Tomislava Tolušića. SOA je utvrdila da se radi o vrlo sofisticiranoj montaži. A da na slikama nije Tolušić utvrdili su prema izgledu šake koji ne odgovara ministrovoj šaci. Muškarac na slici ima sat za koji Tolušić tvrdi da ga nema, a na slikama je muškarac u zaobljenim cipelama dok Tolušić uvijek nosi one u špic.

"Uvodim red u svoj sektor, čistim kriminal dvije godine, dirnuo sam u niz osinjih gnijezda. Drago mi je zbog toga i bit ću još žešći. Svi koji misle da će to riješiti prijetnjama, podmetanjima i medijskim pritiscima to mogu zaboraviti. Očekujem da će policija i DORH vrlo brzo odraditi posao, a bandi koja se zaigrala poručujem da se namjerila na krivog i da počnu pakirati kofere", kazao je tada Tolušić.

Još jedna zanimljivost iz Tolušićeve biografije je pravomoćna presuda iz 2011. Pod nadimkom Roks, tada kao župan, na lokalnom portalu Tolušić je hvalio sebe, a blatio SDP-ovog kolegu.

„Bravo Tole, bravo Kiro. I ja sam zadovoljan s Tolušićem jer je stvarno osvježenje u ovoj učmaloj županiji i stvarno se trudi“, hvalio je Roksi Tolušića.

Ove godine povlačio se po medijima zbog nepravilnosti u imovinskoj kartici. Telegram je pisao da je u kartici prijavio upola manju kvadraturu kuće. Gradila ju je tvrtka koja je, u vrijeme kad je bio župan, od županije dobivala unosne poslove. Nakon što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo postupak, Tolušić je priznao da je krivo upisao podatke. No odbacio je insinuacije za pogodovanje.

Usred afere našao se i kad je u javnost isplivala SMS afera. Jedan od glavnih protagonista je Blaž Curić, jedan od Tolušićevih šest vozača.

Slušao je Doorse, Zeppeline, Hladno pivo...

„U prvom razredu slušao sam metal, u drugom i trećem The Doorse, Zeppeline, a na kraju je sve završilo s Peppersima, Hladnim pivom i Majkama. Majke slušam od njihova prvog albuma, a Ivan Dečak iz Vatre, moj dugogodišnji prijatelj, dobio je od mene i pokojnog prijatelja svoj prvi album Majki. U šali kažem da smo ga mi naučili što je to rock’n’roll. Sjećam se kao da je bilo jučer da je bila riječ o albumu ‘Razum i bezumlje’, pohvalio se svojedobno za 24sata.