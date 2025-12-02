Počelo je vrijeme bacanja petardi: Evo koliko će trajati i koja pirotehnika je dozvoljena, ali i kolike su kazne!

Prosinac je i bliže se božićni i novogodišnji blagdani, a s njima i neizbježna pirotehnika i sve posljedice koje ona sa sobom donosi.

Samo prošle godine u blagdansko vrijeme na području naše zemlje ozlijeđene su 33 osobe, od kojih 13 teško (8 maloljetnih i 4 punoljetne osobe).

Petrarde, ilustracija Foto: Getty Images

Kontrola policije

Policija i ove godine provodi akciju Mir i dobro, kako bi spriječili nezakonitu uporabu oružja, pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava u predblagdansko i blagdansko vrijeme kako bi se preveniralo i spriječilo stradavanje građana.

Akcija Mir i dobro se ove godine provodi u vremenu od 29. studenoga 2025. do 8. siječnja 2026. godine.

U tom razdoblju policajci će pojačanim pješačkim ophodnjama i stalnom nazočnošću nadzirati mjesta većeg okupljanja građana te sva javna okupljanja. Također su uputili i savjete građanima:

suzdržite se od uporabe pirotehničkih sredstava

ako ipak koristite pirotehniku, obavezno pročitajte i pridržavajte se uputa proizvođača za sigurno rukovanje

izbjegavajte korištenje pirotehničkih sredstava u zatvorenim prostorima i tamo gdje se okuplja veći broj građana

ne koristite pirotehnička sredstva u prostorima gdje se nalaze eksplozivna i lakozapaljiva sredstva

ne bacajte pirotehnička sredstva ispod ili na vozila, na balkone ili ispod stakla

ne koristite pirotehnička sredstva pod utjecajem alkohola

ne bacajte pirotehnička sredstva u zonama gdje se nalaze kućni ljubimci i druge životinje

ne pokušavajte ponovno aktivirati pirotehničko sredstvo koje je zatajilo.

Roditelji neka vode računa što im djeca kupuju preko interenta, kupuju odnosno prevoze posebice preko graničnih prijelaza

Zapljena pirotehnike - 13 Foto: PU zagrebačka

Vrste pirotehničkih sredstava

Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja pirotehnička sredstva dijeli prema njihovoj vrsti i namjeni u slijedeće kategorije:

Kategorija F1 - vrlo nizak rizik i mala razina buke, pirotehnička sredstva za male vatromete dozvoljene i u stambenim zgradama

Kategorija F2 - nizak rizik i niska razina buke, pirotehnička sredstva za vatromete na otvorenom ograničenom prostoru.

Kategorija F3 - srednji rizik, pirotehnička sredstva namijenjena velikim otvorenim prostorima.

Kategorija F4 - veliki rizik, pirotehnička sredstva za profesionalne vatromete.

Kategorija T1 - nizak rizik, pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama (kazalištima). Kategorija T2 - visok rizik, pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama (kazalištima). Kategorija P1 - ostala pirotehnička sredstva koja predstavljaju nizak rizik (oprema brodova kod spašavanja, u poljoprivredi, u avionskom prometu).

Kategorija P2 - ostala pirotehnička sredstva koja predstavljaju visok rizik (rakete za obranu od tuče).

Zapljena pirotehnike - 6 Foto: PU zagrebačka

Koja se pirotehnička sredstva smiju prodavati, a koja ne?

Pirotehnička sredstva Kategorije F1 mogu se prodavati cijele godine osobama starijim od 14 godina u svim prodavaonicama i kioscima. Uporaba ovih sredstava dozvoljena je svim osobama starijim od 14 godina.

U kioscima je dozvoljeno držati do 3 kg neto težine pirotehničkih sredstava Kategorije F1, a u prodavaonicama do 15 kg neto pirotehničkih sredstava Kategorije F1.

Pirotehnička sredstva Kategorije F2 i F3 (osim petardi i redenika iz Kategorije F2 i F3) mogu se prodavati od 15. prosinca do 01. siječnja u prodavaonicama pirotehničkih sredstava ili prodavaonicama oružja i streljiva osobama starijim od 18 godina. Uporaba ovih sredstava dozvoljena je osobama starijim od 18 godina u razdoblju od 27. prosinca do 01. siječnja.

Pirotehnička sredstva Kategorije F2, F3, T1, T2, P1 i P2 nije dozvoljeno koristiti u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana.

Građanima nije dozvoljena nabava niti uporaba petardi i redenika iz Kategorije F2 i F3, kao ni uporaba pirotehničkih sredstava iz Kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.

Prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava Kategorije F2, F3, T1 i P1 dozvoljena je tijekom cijele godine pravnim osobama, obrtnicima i udrugama koje su prilikom kupnja dužne priložiti dokaz o obavljanju djelatnosti za koju se predmetna sredstva kupuju (npr. za plovila, raketno modelarstvo, kazališta i sl.).

Građanin može posjedovati najviše 2 kg neto mase pirotehničkih sredstava Kategorije F1 i/ili F2 i/ili F3 (osim petardi i redenika iz Kategorije F2 i F3).

U kioscima smije biti do 3 kg neto mase pirotehničkog sredstva F1, a u prodavaonicama i trgovinama do 15 kg neto mase pirotehničkih sredstava kategorije F1. Veće količine dopuštene su samo uz poštivanje propisa o skladištenju eksplozivnih tvari.

Kolike su kazne?