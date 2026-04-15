Još ne ide u zatvor: Hrvoje Petrač dobio i treću odgodu

Poduzetnik Hrvoje Petrač dobio je novu odgodu odlaska na odsluženje zatvora.

Potvrđeno je to na Županijskom sudu u Zagrebu, koji je prihvatio Petračev zahtjev za odgodom zbog njegovih problema sa zdravljem.

U srijedu mu je odobrena odgoda izvršavanja kazne sve do 15. lipnja zbog operacije koju je imao 5. travnja u jednoj privatnoj klinici. To je kraće nego što je tražila njegova obrana, koja je odgodu predložila sve do kraja lipnja, piše 24sata.

Riječ je o trećoj odgodi koju je dobio, a tražio ju je par dana prije 31. ožujka, kad se zadnji put trebao sam javiti u Remetinec.

Podsjetimo, Hrvoje, Novica i Nikola Petrač te srpski poduzetnik Saša Pozder priznali su krivnju za aferu Mikroskop i nagodili se s tužiteljstvom.

Petrač se lani u rujnu nagodio na tri godine i devet mjeseci zatvora, a uz to mora platiti i novčanu kaznu u iznosu od 300.000 eura. Prihvaćena je i jamčevina u iznosu od milijun eura, koja će Hrvoju Petraču biti vraćena kada počne izdržavati dosuđenu zatvorsku kaznu, dok je šteta prema državi u iznosu od 740.000 eura namirena.

Novica i Nikola su već u zatvoru i odslužuju svoje kazne. Saša Pozder je također kontinuirano tražio odgode zbog operacije žući, pa bi se po zadnjem rješenju trebao javiti u zatvor 23. travnja.

Saša Pozder i Novica Petrač Foto: Goran Mehkek/Cropix

Riječ je o muljažama s kupovinom robotskog mikroskopa za KBC Sestre Milosrdnice u iznosu od 456.200 eura u svibnju 2022. godine, nabavi robotskog mikroskopa u listopadu 2022. godine za KBC Osijek po cijeni od 464.300 eura te u svibnju 2023. godine nabava za Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu po cijeni od 487.500 eura.

U ovoj aferi su zbog mita optuženi i bivši ministar zdravstva Vili Beroš, bivši ravnatelj Klaićeve Goran Roić, Tomo Pavić iz krapinskog HZZO-a te Krešimir Rotim, bivši predstojnik Klinike za neurologiju KBC-a Sestre milosrdnice.