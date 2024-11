Plenković: "Ako se dokaže da su optužbe točne, to doživljavam čak kao osobni čin izdaje"

"Kao što ste upoznati, jutros su uhićeni bivši ministar Vili Beroš i još dvoje ljudi, u sklopu USKOK-ove akcije, o čemu me upoznao glavni državni odvjetnik. Nisam upoznat s detaljima. Ono što je očito, riječ je o koruptivnim kaznenim djelima. U ime cijele Vlade želim dati bezrezervnu podršku tijelima kaznenog progona", istaknuo je premijer Andrej Plenković.

"Osobno sam zgrožen''

"Kao predsjednik Vlade, osobno sam zgrožen idejom da bilo tko u sustavu zdravstva koristi svoj položaj bilo za osobno bogaćenje ili pogodovanje nekom drugom. Ovo se sad čini da je riječ o protuzakonitom djelovanju ministra i nekih drugih djelatnika u zdravstvu. To je posebno osjetljiv resor i osjetljiva tema. Ministar Beroš dobio je povjerenje mene i građana da se brine o zdravstvu te da upravlja resursima na zakonit način, kako bi se svim pacijentima pružile najbolje usluge. Sigurno ni on ni itko drugi nije dobio mandat za zlouporabu sustava i počinjenje kaznenih djela", naglasio je Plenković.

"Iako nam je ovo neugodan trenutak kao Vladi, potpuno podržavamo istragu jer bez obzira na to o kome se radilo, korupciji nema mjesta. Ako se dokaže da su optužbe točne, to doživljavam čak kao osobni čin izdaje osobnog povjerenja koje sam imao prema njemu ovih pet godina, otkako sam mu ukazao čast da bude ministar", kazao je.

"Mi smo jutros hitno sazvali sastanak užeg vodstva stranke, a maloprije i parlamentarne većine te smo dobili njihovu podršku da se cijeli ovaj slučaj raščisti. Želim da se ovaj slučaj iskoristi za dodatni angažman i borbu protiv korupcije u svim segmentima države, a posebno u segmentu zdravstva na koji smo svi, s pravom, osjetljivi'', poručio je i dodao: "Nisu ljudi u Vladi da bi netko osobno profitirao, nego da rade na programu Vlade i u interesu građana."

Andrej Plenković - 6 Foto: Zeljko Puhovski/Cropix

''Ljudi se ne biraju u Vladu da bi profitirali od toga''

Upitan kolika je procjena štete, Plenković je rekao da zna samo ono što je pročitao u medijima i da bi se suzdržao od daljnjih komentara: ''Izvidi su tajni. Nismo policija ni DORH, pa nemamo saznanja ni detalja o slučaju. S druge strane, ako su tijela kaznenog progona procijenila da su dokazi, indicije i neki iskazi takvog karaktera da su se odlučili na uhićenje ministra, onda je situacija sigurno ozbiljna i pretpostavlja minimalno sumnju u kaznena djela.''

Na pitanje je li Beroš smijenjen ili je tražio da ga se razriješi, odvratio je: "Ja sam ga razriješio čim sam saznao za ovo. Što se tiče bilo kakve poruke DORH-u, za ovakav slučaj u zdravstvu imaju moju punu podršku. Ova situacija ima veze s nabavom medicinske opreme na kojoj je netko, ako sam dobro shvatio, profitirao. Ljudi se ne biraju u Vladu da bi profitirali od toga. Mi kao Vlada nemamo doticaja s nabavkom te medicinske opreme, budući da je to na razini resora."

Upitan ima li to veze s europskom javnom tužiteljicom Laurom Kövesi i sastankom koji su održali, demantirao je to. "Jedino što mislim u ovom slučaju je da se tako nešto nije smjelo dogoditi u resoru nekog ministra. Sigurno je da sam nezadovoljan, razočaran i ljutit. Nitko nema mandat da radi protuzakonito, zato i jesam zgrožen. Ne idemo na izbore da bismo se našli u situaciji da trpimo kritike, ponekad i opravdane''.

Andrej Plenković - 1 Foto: Zeljko Puhovski/Cropix

Sve je vodio Petrač? "Nisam to znao jutros, ovo je sve skupa loše''

Upitan li je točno da je ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović, koji je odbio sudjelovati u ovoj korupcijskoj raboti, zbog toga smijenjen, premijer je samo rekao da o tome ne zna ništa.

Kazao je da mu je posljednji kontakt s Berošem bio vezano za situaciju sa štrajkom, a osvrnuo se i na glasine da se Hrvoje Petrač našao u ovoj aferi: "Pročitao sam to. Nisam to znao jutros, ovo je sve skupa loše. Da je bilo tko s razine Vlade uključen u to, loše je. Da smo znali išta od ovoga, sigurno da Beroš ne bi imao naše povjerenje."

Podsjetio je da sve nabave u sustavu kontrolira Ministarstvo zdravstva, a to se odnosi i na županijske bolnice: "U okviru reforme smatrali smo da je bolje ako vlasnik ima kontrolu nad sustavom. U budućnosti ćemo o tome voditi računa još više. Nažalost, dogodile su se ove situacije, a kako su se dogodile i tko je odgovoran, vrijeme će pokazati. Detalja nemam. Kontaktirat ćemo ljude u upravnim vijećima. njih je netko predložio, nisu stranci u zdravstvu."

"Nema tolerancije na korupciju, da nekome tko obavlja javnu dužnost ne bi smjelo pasti na pamet da počini kazneno djelo. Nema nedodirljivih, mislio sam da je to dosad već bilo naučeno", kazao je.

Andrej Plenković - 1 Foto: Zeljko Puhovski/Cropix

"Neugodno nam je, jako nam je neugodno"

Beroš je drugi Plenkovićev ministar koji je uhićen u trenutku dok je obnašao dužnost ministra. Prvi je bio Darko Horvat, tadašnji ministar gospodarstva i održivog razvoja. Baš prije dva dana Visoki kazneni sud odbio je žalbu bivših ministara da se USKOK-ovi dokazi u aferi po babi i stričevima proglase nezakonitima, čime su dokazi postali pravomoćni.

Nakon Horvatova uhićenja Plenković je bio ljutit, a čin se da sada u identičnoj situaciji ima više razumijevanja, primijetili su novinari, a on odvratio: "Nemam više razumijevanja, imam informacije koje sam dobio jutros. Ono je bilo u širem kontekstu."

Upitan osjeća li pritisak kao predsjednik Vlade prije izbora novog ministra, rekao je: ''Doći će novi ministar. Nitko ne dobiva povjerenje da bi radio suprotno zakonu. Tko ga iznevjeri, završava ovako. Ta je lekcija trebala davno biti naučena. Nema zaštita, protekcija ili susprezanja tijela kaznenog progona. Tko nešto zgriješi, za to mora odgovarati.

Ne možemo mi biti odgovorni za postupke pojedinaca. Mi smo u poziciji riješiti problem, dati što snažniju i čvršću podršku tijelima kaznenog progona, dati političku poruku da se razriješe ovakve stvari i da ovakvi slučajevi budu poruka bilo kome drugome da mu ne pada na pamet takvo nešto raditi", istaknuo je i rekao da je riječ o velikoj neugodnosti.

"Neugodno nam je, jako nam je neugodno jer se ovakvo nešto dogodilo. Najneugodnije… Neugodno je što je do toga uopće došlo. Nije problem ovo sada, nego što je došlo do ovakve situacije jer sigurno nije trajala jedan dan", kazao je Plenković.

Pročitajte i ovo Promjene u Saboru Domovinski pokret ostao bez još jednog zastupnika

Pročitajte i ovo Povratak kući i na posao Važan tunel zatvara se od ponedjeljka: Priuštit će to mnogo muke i Hrvatima, i to baš sad pred blagdane, a potrajat će