Rodilište pulske bolnice više medijima neće slati imena novorođenih nakon jedne neobične situacije kad se javila majka djeteta čije je ime objavljeno i rekla da je objavljeno pogrešno prezime.

Gospođa koja je nedavno rodila sina, a njegovo ime i prezime bolnica je poslala Glasu Istre, koji ga je i objavio, kasnije se javila i tražila ispravak prezimena. Naime, dijete je u bolnici upisano pod prezimenom majke koje je navedeno u dokumentima, a koje joj je ostalo iz prethodnog braka. Otac djeteta majčin je nevjenčani suprug i ona je željela djetetu dati svoje djevojačko i očevo prezime. No u trenutku rođenja djeteta to još nije bilo provedeno u dokumentima. Zbog neugodnosti koje to izaziva bolnici odustaje se od prakse objave imena u medijima.

Ravnateljica bolnice dr. Irena Hrstić kaže da je bolnica do sada slala medijima podatke o rođenima, u pozitivnoj namjeri informiranja javnosti.

"Aktualno preispitivanje proizašlo je iz nekoliko recentnih neugodnih situacija - nesklad prezimena djeteta i prezimena majke i oca s podacima dostavljenima tiskanom mediju. Nesukladnost (i posljedični zahtjev za korekcijom objave u Glasu Istre) proizašla je iz činjenice da su osobe u dokumentima promijenile prezime, a nama u elektroničkom sustavu ostalo je 'staro' prezime. Da bismo spriječili buduće nesukladnosti tog tipa, kao i potencijalne neugodnosti, a i u kontekstu zahtjevnosti procedure pribavljanja privole za objavu informacija (radi zaštite osobnih podataka), predlažemo da dosadašnju praksu ukinemo", izjavila je Hrstić za Glas Istre te dodala da dosad nije bilo tužbi, ali je bilo pritužbi bolničkoj jedinici za kvalitetu.

Rodilište je, dodaje, u mogućnosti dostavljati podatke o broju rođenih, ali bez imena, koja bi roditelji, ako to žele, trebali osobno dostaviti mediju.