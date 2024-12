Plenković: "Žao mi je što ovo govorim, ali ekipo iz Možemo!, vi niste normalni"

HDZ je u hotelu Westin u Zagrebu održao božićni domjenak za najviše stranačke dužnosnike, a nakon njega izjavu je dao predsjednik stranke i Vlade Andrej Plenković, koji se osvrnuo, između ostalog, i na činjenicu da je Sabor u petak završio jesensko zasjedanje.

"Okupili smo se ovdje u Zagrebu da rezimiramo politička postignuća u vrlo zanimljivoj političkoj godini - nakon pobjede na parlamentarnim izborima, pobjede na europskim izborima i sada na samom početku kampanje predsjedničkih izbora gdje smo angažirani u snažnoj podršci Draganu Primorcu", rekao je Plenković i ustvrdio da je Primorčev program dobro elaboriran te da se nadaju drugom krugu i pobjedi.

Plenković je rekao da je zadovoljan završetkom 2024. godine koja ima projekcije rasta u ekonomskom pogledu: "3.6 posto, HNB smatra da će biti i više, a taj rast je tri do četiri puta brži nego u prosjeku EU-a. Zaposlenost je visoka, i dalje oko milijun i 700.000, a nezaposlenost oko četiri do pet posto. Nastavljamo s rastom plaća, rastom mirovina, priuštivosti stanovanja, demografskom politikom...".

Objasnio je da će priuštivo stanovanje biti u fokusu Vlade, a već su predstavili paket demokgrafskih mjera vrijedan pet milijuna eura. "Ovo je poticaj majkama", naglasio je te najavio i najveće ulaganje u obrazovanje teško 2,7 milijardi eura.

Osvrnuo se na prosjed umirovljenika koji traže povećanje mirovina ili ostavku Vlade, na što je Plenković rekao da tražiti ostavku nije realno: "Mi razumijemo njihov položaj, ne mislimo da je situacija s mirovinama idealna, ali ipak smo mi doveli sveukupnu prosječnu mirovinu na 620 eura, a do kraja mandata želimo da to bude 800 eura".

Plenković je prokomentirao i susret Mile Kekina s Nikicom Jelavićem, konkretnije, činjenicu da je Ivana Kekin na konferenciji za medije pustila lažnu snimku kojom je htjela pokazati kako nastaje deepfake, a na kojoj se čuje kako Plenković navodno podržava stranku Možemo!.

"Čime se to oni bave da imaju moju lažnu snimku? Kakva je to politička stranka koja se bavi lažnom snimkom premijera kako bi ga upleli u njihov glib živog blata? Ovo što gledamo zadnjih nekoliko dana je tragikomično. Pretpostavljam da suprug gospođe Kekin nije osoba kojoj je skinuta poslovna sposobnost. Znači da ima mogućnost racionalnog prosuđivanja. Netko tko ima više od 50 godina zna s kim ide na kavu. Kakve to veze ima s nama?", zapitao je te osudio napad Ivane Kekin na Mariju Selak Raspudić.

"Ova kava o kojoj se priča je potpuno irelevantna za hrvatsku politiku, who cares? Zamislite da se moja supruga sastala tako, rugali biste mi se, a mene osobno biste proglasli najvećim mafijašem", rekao je Plenković.

"Ovi iz Možemo! sada samo histeriziraju, a to rade samo radi sebe. Apeliram na sve njih, koji se sramote postovima na društvenim mrežama, dajte malo stanite na loptu. Ne postoji nevidljiva ruka kojom bi se ja, ili netko iz HDZ-a, bavio njima na taj način”, rekao je premijer u izjavi za medije nakon božićnog domjenka za najviše stranačke dužnosnike.

Ustvrdio je da se na društvenim mrežama i na mailu objavljuju najgore moguće uvrede na račun HDZ-a i njega osobno. "Možemo! ne da nije zaslužio upravljati Hrvatskom, nego ni Zagrebom", ocijenio je te dodao kako se polako vidi tko je u političkoj areni. Uz Možemo! tu je svrstao i SDP, nazvavši ga "sljedbom kršitelja Ustava Zorana Milanovića”.

"Žao mi je što ovo govorim, ali ekipo iz Možemo!, vi niste normalni, niste za politiku, prestanite histerizirati", poručio je Plenković.

