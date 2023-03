Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov (Klub SDSS-a) rekla je u srijedu u Saboru da je slika na papiru "Serbian family tree" pronađena u blizini pravoslavne crkve u Vinkovcima, primjer poziva na nasilje i mržnje zbog etničke pripadnosti.

"Slika je školski primjer poziva na nasilje i mržnju usmjerenu prema određenoj skupini zbog etničke pripadnosti, jasno prema kome, prema Srbima i srpskoj zajednici, prema pravoslavnim vjernicima", kazala je Jeckov u slobodnom iznošenju stajališta pokazujući crtež stabla na koji vise ljudi s natpisom "Serbian family tree".

"Treba se ograditi od mrzitelja i ovakvih poruka i njihovih namjera jer su one opasne i pogubne za uređeno i civilizirano društvo, važno je reći ne takvim porukama, ne mržnji", poručila je zastupnica SDSS-a te poderala sliku i poručila da ona pripada u smeće.

Katarina Peović (Klub HSS-a i RF-a) u slobodnom govoru negodovala je zbog dobivenog optužnog prijedloga DORH-a da je se kazni s 10 do 30 tisuća kuna zbog kršenja predizborne šutnje 2019. godine na europskim izborima, kada je objavila svoju sliku kako baca glasački listić u kutiju.

"Nije smiješno jer stvarno nemam 30 tisuća kuna", rekla je Peović podsjetivši da se DORH nedavno žalio na nedostatno osoblje i materijalne uvjete a bavi se njezinom slikom s Facebooka iz 2019..

"Nema nema boljeg načina za uništavanje političkih protivnika od financijskog pritiska", ustvrdila je.

Marijana Puljak (Klub Centra i GLAS-a) negodovala je pak zbog kazne Državnog inspektorata od 100 tisuća kuna njezinom suprugu, gradonačelniku Splita Ivici Puljku zbog navodnog kršenja zabrane radova na rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije uz objekt Vila Dalmacija.

"I to je još jedna priča o uništavanju političkih protivnika", rekla je Puljak dodavši kao je to prvi put u povijesti da gradonačelnik plaća kaznu iz vlastitog džepa za djelo koje nije počinio on već prethodnici.

"Stranka 'Muljak' odnosno Puljak su veliki borci za jednaku primjenu zakona za sve, a sada čujemo da ne bi baš jednakost svih pred zakonom i voljeli bi da ih se izuzme i da budu iznad zakona" , odgovorila joj je HDZ-ova zastupnica Danica Baričević (HDZ) .

Goran Ivanović (HDZ) istaknuo je da zakon vrijedi za sve pa i njezinog supruga.

Natalija Martinčević (Klub Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika) u slobodnom govoru založila se za ukidanje imovinskog cenzusa kod prava na dječji doplatak i povećanje doplatka. Istaknula je da dječji doplatak ne smije biti socijalna pomoć već pravo djeteta te predložila da fiksni iznos dječjeg doplatka za svu djecu bude 100 eura, za djecu s teškoćama prvog i drugog stupnja 150 eura, a za djecu s teškoćama trećeg i četvrtog stupnja 200 eura.