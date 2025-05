Ariana je radila u bolnici, planinarila i pomagala ljudima, a onda je šokantna dijagnoza sve promijenila: "Bila je tu kad mi je bilo najteže"

Ariana Milošić Hren do prije koju godinu bila je osoba koja je radila dva posla. Prvi je bio na odjelu za vaskularnu kirurgiju u KBC-u Dubrava, dok je uz to radila i kao turistička vodičica, spojivši svoje dvije strasti - putovanja i planinarenje.

Osim kolega u KBC-u, te suputnika na putovanjima i planinarenjima, Arinanino veliko srce upoznali su mnogi ljudi i životinje kojima je pomogla i spasila ih kroz godine. Ipak to njezino srce krilo je i dijagnozu za koju nitko u Hrvatskoj nije točno znao koliko je opasna, jer takvo nešto nitko nije nikada susreo.

Ariana Milošić Hren - 3 Foto: Privatni album

Godinama je živjela s tim, neposustajući ni za vrijeme COVID krize kad je njezina bolnica u Dubravi bila na posebnom udaru, a ne odustajajući ni od voljenog planinarenja. Nažalost, bolest srca počela je uzimati svoj danak, pa su posao i bilo kakav fizički napor bili sve zahtjevniji za Arianu. Ostajala je bez daha i osjećala slabost i kod manjih napora.

Otišla je na bolovanje na kojem je zadnje tri godine, a negdje u isto vrijeme morala je odustati od toliko joj dragog planinarenja. Sada odlazi u šetnje, ali osjeća kako je i to sve napornije. Njezina bolest malo po malo joj skraćuje život i vodi je preranom kraju.

Ariana Milošić Hren - 6 Foto: Privatni album

Ironija je bila što na najboljoj hrvatskoj kardiokirurgiji u KBC-u Dubrava nisu mogli pomoći svojoj kolegici Ariani s dijagnozom "rupe" u krvožilnom sustavu zbog koje ima aneurizmu uslijed koje njezino srce mora raditi dvostruko brže. Nije joj oko toga mogao pomoći nitko ni u Hrvatskoj, ni Europi, pa skoro nitko ni u ostatku svijeta.

Za pomoć Ariani javila se jedna jedina klinika na svijetu koja je radila takve operacije i ima stopostotnu uspješnost - Cleveland Clinic Main Campus u SAD-u i njezin kirurg, rođen u Hrvatskoj, dr. Marijan Koprivanac.

Ariana Milošić Hren - 2 Foto: Privatni album

Za razliku od nekih prijašnjih slučajeva rijetkih bolesti koje traže liječenje izvan Hrvatske, HZZO je pristao pokriti troškove ovog skupog zahvata, kao i trošak puta do SAD-a. No, to nisu svi troškovi ove operacije. Tu je i boravak u SAD-u u blizini bolnice dok se skroz ne oporavi, kao i lijekovi, a sve to ne pokriva HZZO.

Ariana Milošić Hren - 1 Foto: Privatni album

Ariani su ovaj oporavak, baš kao i operacija, jedina opcija, no čak ni sada nije bila spremna tražiti pomoć javnosti. Neugodno joj tražiti bilo čiju pomoć jer je osoba koja želi samu sebe izvući iz svakog problema. Zato su tu njezini prijatelji koji su pokrenuli akciju skupljanja pomoći.

"Ariana je jedna divna, topla žena, koja uvijek pomaže svima, ljudima u nevolji i napuštenim životinjama. Ona je bila tu kad je meni bilo najteže", govori Melita, Arianina prijateljica i jedna od organizatorica skupljanja pomoći.

Ariana Milošić Hren - 5 Foto: Privatni album

Ariana i njezin suprug Roman još ne znaju koliko će koštati njihov boravak u SAD-u, no obećali su da će bilo kakav novac skupljen u ovoj akciji koji im ostane nakon povratka iz Amerike biti uplaćen idućoj sličnoj humanitarnoj akciji.

Ariana Milošić Hren - 4 Foto: Privatni album

Ako želite pomoći Ariani da se vrati normalnom životu, donacije možete uplatiti putem internet-bankarstva:

ARIANA MILOŠIĆ HREN

IBAN - HR3523400093205902852

SWIFT/BIC - PBZGHR2X

Opis plaćanje (obvezno): Donacija za liječenje

Ili skeniranjem bar-koda:

Barcode računa Foto: Screenshot

Donirati možete i osobno. Javite se kontaktima:

Roman – 095/9045063

Melita – 098/600434

Kutija za dobrovoljne priloge nalazi se na lokaciji: Kozmetički salon Donna, Gornji Stupnik, Gornjostupnička 18.

Arianini prijatelji unaprijed zahvaljuju na svim prilozima.