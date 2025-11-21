Sve sliči trendu koji se u svijetu zove Urbex: Šokantan razlog upada mladića u Vjesnik otvorio pitanja

Zbog sumnje u palež uhićena su dvojica 18-godišnjaka. Nakon tjedan dana policijska istraga požara koji je podigao cijelo društvo na noge dovela je do prvih rezultata. Sumnja se da su za palež kriva dvojica 18-godišnjaka, koji su preskočili ogradu, ušli u čuvanu zgradu i u pratnji troje maloljetnika izazvali neviđeni požar.

Tereti ih se za teški zločin protiv opće sigurnosti.

"Aktivno se branio, poričemo krivnju. Niti je kažnjavan niti osuđivan, uzoran učenik četvrtog razreda srednje škole. Možete si zamisliti kako se osjeća osoba od 18 godina", rekao je njegov odvjetnik Ivan Orešković. Dodaje kako su njegovi roditelji u šoku.

Je li zaštita od požara bila dovoljna? Vatrogasci i struka sumnjaju, resorni ministar se brani pozivajući se na policijsku inspekciju, a otvara se pitanje je li vrijeme za izmjenu zakona.

"Bio je protupožani inspektor, ono što je on utvrdio kao nedostatak je ispravljeno. To sigurno nisu sve standardi koji bi bili da se grade danas", poručio je ministar Davor Božinović.

Je li se štedjelo na polici osiguranja za zgradu, drugo je pitanje. U polici stoji da je riječ o stambenoj zgradi, no uvjeti su kao da je poslovna, ministar Branko Bačić tvrdi: "Naknada štete nije upitna".

"Suvlasnici, dakle i država i druge pravne osobe s nama u suvlaništvu će biti obeštećene na razini oštećenja poslovne, a ne stambene zgrade".

Kako je riječ o punoljetnim osobama, roditelji neće odgovarati. Ali mogli bi roditelji maloljetnika. Lana Peto Kujundžić, sutkinja na Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske pojašnjava.

"Roditelj može odgovarati kada je napravio propust u odgoju odnosno u nadzoru te se dogodila šteta".

Požar je izazvao još veći kaos u prometu uz opasnost za život zbog nesigurnosti zgrade. Kroz 7 do 10 dana stiže izmjena.

U nedjelju će statičari odlučiti o sudbini simbola grada i novinarstva.

TikTok pokret

Sve je izvjesnije da su požaru u Vjesniku kumovale društvene mreže.

Reporter Dino Goleš provjeravao je slične objave na Instagramu i TikToku koje bi mogle dati odgovor na pitanje što su te mlade osobe radile u Vjesniku nakon 22 sata.

Sve sliči trendu koji se u svijetu zove "Urbex" što je kratica za urbano istraživanje. Posjećuju i snimaju napuštene ili zaboravljene objekte, krovove visokih zgrada, tunele... Trend je popularan u cijelom svijetu i traje već godinama, ali u posljednje vrijeme izrazito je popularan kod nas.

Iz toga se može zaključiti kako nije riječ samo o izoliranom slučaju, već prije o cijelom pokretu. Na svjetskoj mapi takvih lokacija u Zagrebu je označeno njih 100-tinjak.

Glavni moto pokreta je - snimaj samo slike, ostavi samo otiske stopala. Poruka je ništa ne ukrasti ili uništiti već ostaviti kako je. Ne treba ni napominjati o koliko opasnom trendu je riječ.

Kako će se šteta sanirati?

Iz Ministarstva su danas uklonili sve sumnje oko police osiguranja koja je ovih dana u fokusu. Potvrdili su da je Vjesnik kod osiguranja zaveden kao "stambena" zgrada, no tome je tako, kažu, jer je ugovaratelj police stanoupravitelj koji zastupa sve vlasnike pa i državu.

Tvrde da to neće činiti nikakvu razliku, jer su uvjeti isti kao i kod drugih poslovnih zgrada u Zagrebu.



Polica osiguranja odnosi se na cijeli kompleks uključujući neboder, aneks i okolne zgrade - ukupno - 44 tisuće 810 metara četvornih, a uključuje i rizik od požara.



Zanimlijvo, posljednji put polica je obnovljena prije dva mjeseca i vrijednost police je poveća sa 7 i pol milijuna na 53 i pol milijuna eura.

U Ministarstvu to pravdaju povećanjem osigurane kvadrature, odnosno dijelova prostora koji do sada nisu bili osigurani.



Povećanjem police maksimalna vrijednost isplate u slučaju požara povećana je s donedavnih 500 na 1195 eura po kvadratu.

Točan iznos koji će se isplatiti odredit će se nakon procjene, a osiguravatelj, tvrde, o svemu je upoznat i šteta je već prijavljena, no čeka se završetak policijskog očevida.

Podsjetimo 64 posto vlasništva nad zgradom pripada državi.