Ostavka Damira Škare na mjesto predsjednika AK Siget iznenadila je mnoge. Njegov odvjetnik Krešimir Krsnik tvrdi da ju je podnio jer ne želi biti teret autoklubu i demantira da se radi o pokušaju da Škaro što prije izađe iz pritvora, koji mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Neki pravnici upozoravaju da je ostavka tek pravni manevar kako bi se poništio drugi razlog za pritvor, pa bi ispitivanjem posljednjeg svjedoka Škaro mogao na slobodu.

Damir Škaro, osumnjičenik za silovanje djelatnice Autokluba Siget, iznenada je u četvrtak iz pritvora podnio ostavku na mjesto predsjednika tog autokluba.

U priopćenju AK Siget ne navode se razlozi za taj čin, već samo činjenica da je ostavku podnio te da time "prestaje svaka njegova uloga u upravljanju i poslovanju AK Siget".

I dok je Škarin potez iznenadio javnost, moguće je da se ne radi o moralnom činu, već bi motiv mogao biti pravne prirode. Škari je, naime, pritvor određen po dvije osnove: opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Kako je prijavljen za silovanje djelatnice AK Siget, i to na radnom mjestu, moglo bi se dogoditi da Škaro, nakon što svjedoci budu ispitani, postane slobodan čovjek jer bi sud mogao protumačiti da time što više ne radi u AK Siget prestaje i opasnost od ponavljanja djela.

Riječ je o uobičajenom pravnom manevru u slučajevima gospodarskog kriminala kada, primjerice, osumnjičenici za kakvu pronevjeru na radnom mjestu podnose ostavke kako bi eliminirali mogućnost od ponavljanja kaznenog djela.

"I ja bih mu to predložio"

Da postoji takva praksa u slučajevima gospodarskog kriminala, potvrdio nam je i odvjetnik Branko Šerić, koji kaže da bi i sam Škari predložio da podnese ostavku.

"I ja bih mu savjetovao da podnese ostavku, bez obzira na to stoji li u rješenju o pritvoru da je Škaro djelo počinio kao predsjednik AK Siget ili ne, jer je to jedna od okolnosti koje utječu na budući stav suda oko ukidanja pritvora", kaže Šerić.

Ne želi biti teret

No Krešimir Krsnik, odvjetnik Damira Škare, tvrdi da to nije bio razlog njegove ostavke. "Ma to nema nikakve veze s tim. On ne želi da AK Siget bude talac ovog postupka. Društvo mora raditi i to je to", kaže Krsnik, dodajući da je dokaz tome i činjenica da u svojoj žalbi na odluku o određivanju pritvora to nije ni navodio kao razlog.

Međutim, Ante Zeljko, glasnogovornik Županijskog suda u Velikoj Gorici rekao nam je da im nikakva žalba na Škarin pritvor nije stigla iako je rok za njezino podnošenje istekao još u ponedjeljak. Krsnik nam, pak, kaže da mu je to prvi glas i ustraje na tome da je žalbu podnio. Iako je prošlo već pet radnih dana od roka za predaju žalbe, velikogorički sud će ipak još malo pričekati jer, kako kažu, "s obzirom na to da je Pošta u pitanju, sve je moguće", pa i to da preporučena pošiljka toliko kasni.

Zeljko tvrdi da je za sud nevažno stoji li u rješenju o pritvoru Škari da je djelo počinio kao predsjednik AK Siget ili ne.

Ostavka nema veze, ali...

"Nama je nebitno je li on privatna osoba ili je predsjednik AK Siget. Damir Škaro ima status osumnjičenika i to što je dao ostavku za nas nema veze", kaže Zeljko, no ipak priznaje da bi Škari jučerašnji potez mogao na neki način pomoći.

"Vidjet ćemo što će pokazati ispitivanje, što će reći svi ovi svjedoci, je li se on tako ponašao samo na radnom mjestu ili je i inače takav", kaže Zeljko.

Drugim riječima, ako tijekom ispitivanja ne bude indicija da je Škaro nasrtao na žene i izvan radnog mjesta, sud bi doista završetkom ispitivanja mogao odlučiti da nema prepreka da Škaro izađe na slobodu.

Rješenje o provođenju istrage još uvijek nije postalo pravomoćno, potvrđeno nam je u velikogoričkom Županijskom državnom odvjetništvu, pa bi se pravomoćnost mogla očekivati idući tjedan. Nakon pravomoćnosti rješenja o istrazi započet će i ispitivanje četiri svjedoka: dvije zaposlenice AK Siget, pravnice te muškarca preko kojeg je Škaro navodno nudio novac u zamjenu za šutnju ženi koja je i pokrenula lavinu.

Još dva svjedočanstva

U Provjerenom su objavljena još dva svjedočanstva. Među njima je i majka žene zaposlene u AK Siget koja joj je ispričala da joj je Škaro redovito dolazio na radno mjesto. "Ja bi tebe je**o da ti sedam dana ne bi stajala na nogama", rekao joj je prije otprilike godinu dana. Iako nisu bili sami, nitko se Škari nije usudio usprotiviti. Majci se o svemu povjerila tek nakon što je objavljen slučaj žene koja Škaru optužuje za silovanje.

"Meni je o tome šutjela jer se boji. Bojala se onog trenutka kad je vidjela reakciju ostalih cura na samo njegovo prisustvo", ispričala je majka te dodala da joj je rekla da svjedočanstva još dviju žena. Jedna od njih, također zaposlenica AK Siget, Škarine nasrtaje ispričala je majci

Druga djevojka, bivša Škarina vanjska suradnica, zatražila je od njega pismeno i usmeno da joj plati što joj je dužan. "Škaro je rekao da sam samohrana majka, da dobro boksa i da bih trebala malo paziti na svoju kćer", posvjedočila je u Provjerenom, no dodaje da je nakon toga, zbog straha za sebe i za svoju kćer, odustala od potraživanja.