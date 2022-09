Više od 100.000 korisnika plinskih usluga od strane privatnih opskrbljivača, koji će zbog poremećaja na tržištu ili znatno povećati cijene ili jednostavno više od 1. listopada neće isporučivati plin - moraju do kraja mjeseca prijeći na opskrbu plinom kroz obvezu javne usluge. Brojni građani svoje prijave već su poslali. Iz HERE poručuju da nove korisnike javni opskrbljivači ne smiju odbiti.

Zagrebački gradonačelnik uvjerava da od 1. listopada korisnicima i onima koji su zahtjev za usluge Gradske plinare Zagreb poslali, radijatori neće ostati hladni.

"Ja sam preporučenu prijavnicu poslao na GP Zagreb tako da očekujem da će to kako je Vlada rekla da će se to realizirati, ja očekujem pozitivan odgovor", rekao je Mladen iz Rijeke.

"1. 10. neće ti korisnici ostati bez plina, to je nemoguće, a ono što je isto tako nemoguće da mi, znači GPZO je zatrpan s tisućama zahtjeva svaki dan, nemoguće je to administrativno obraditi, međutim nije ni potrebno jer od 1. 10. će ljudi imati plin, a onda će trebati neki period da se administrativno obrade njihovi zahtjevi i da im se pošalju računi", kazao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Sve se moglo jednostavnije riješiti

Među ovih stotinjak tisuća građana velik je broj Riječana. Zna li se koliko je stanovnika zatražilo "ispisnicu" od trenutačnog opskrbljivača plinom istražila je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić koja je razgovarala s direktorom Energa Sanjinom Kiriginom.

Kirigin je na početku razgovora istaknuo kako je uvjeren, zbog svog 15 godišnjeg iskustva, da se ovaj problem mogao jednostavnije riješiti.

"Smatram da je s državnoga aspekta trebalo donijeti odluku da se zapravo ništa ne mijenja. Kao što i je bilo prije 4, 5 godina, kad je Energo i ostali opskrbljivači, plin kupovao od nekog dobavljača. U ovom slučaju bi, pretpostavljam, to bio HEP, po takvoj cijeni i davali to našim građanima. To bi daleko olakšalo život svima", kazao je direktor Energa.

Dodaje i kako ga frustrira činjenica da su još prije mjesec dana svoje korisnike obavijestili da je najbolje da sami potraže novoga opskrbljivača. "Po logici stvari to je trebala biti Zagrebačka plinara, opskrba koja je potpisala ugovor o obavezi javne opskrbe i po fiksnoj cijeni", kazao je Kirigin.

Jusić je zanimalo koliko je takvih Riječana koji su odlučili promijeniti opskrbljivača plinom. Kirigin navodi kako trenutno ne zna točnu brojku, ali očekuje da će velika većina Energovih korisnika, desetak tisuća ljudi, prijeći tamo.

"Međutim, Gradska plinara Zagreb je zauzela jednu čudnu politiku, 'nit se javljam, niti piše'. Iako su ugovor potpisali, to je bila njihova obaveza, nije to bio njihov odabir", kazao je direktor.

Reporterka je pitala i koja je procedura, to jest, što građani moraju učiniti da promijene opskrbljivača.

"Procedura je jednostavna, ali traje neko vrijeme. Trebali ste se javiti Gradskoj plinari Zagreb, popuniti obrazac. Gradska plinara Zagreb vam je trebala ponuditi taj i takav ugovor koji je zadan svojim gabaritima i obavijestiti Energo da od 1. listopada više niste korisnik opskrbe Energovih usluga. Međutim to se nije dogodilo i u petak je jednim potezom pera došao nalog da to, u ime i za Gradsku plinaru opskrbu to mora obaviti Energo", objasnio je Kirigin.

Ako zapne papirologija opskrba plinom nije upitna, uvjerava direktor.

"Opskrba plinom uopće nije upitna. Upitno je po kojoj cijeni će to biti obavljeno. Dakle, da bi sve bilo onako kako bi trebalo biti, do 1. 10. bi trebali svi koji žele, ne samo Energo, ima i drugih distributera i opskrbljivača koji prelaze na Gradsku plinaru Zagreb - trebali to izvršiti", kazao je Kirigin i dodao kako bi, da sve bude spremno do 1. listopada, trebalo obraditi četiri zahtjeva u minuti, ako se radio o 10.000 korisnika.

Građani koji su poslali zahtjev za prelazak i predali obrazac Gradskoj plinari ipak nemaju nikakvu garanciju da će dobiti plin po cijeni koja je propisana.

"Zato što je u petak Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela odluku da to mora Energo napraviti. Znači mi smo se vratili praktički mjesec dana unatrag. Mjesec dana je otišlo u vjetar i izazvat će nepotrebnu nervozu, a ono što mene čini izuzetno nezadovoljnim da će se dio toga sliti na Energo koji ovdje zaista nije učinio ništa loše", zaključio je direktor Energa Kirigin.

