Javio se dobitnik Jackpota i otkrio da je ovaj put napravio nešto drugačije: "Kad sam provjerio, rekao sam ženi da mi izmjeri tlak"

Umirovljenik koji je svoj listić uplatio na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Matuljima nije pogodio niti jedan broj i tako je osvojio glavni dobitak od 80.000 eura u igri Sve ili ništa.

"Dugo igram i uvijek sam se nadao i vjerovao kako će se i meni jednom sreća osmjehnuti. Uglavnom igram datume koji su nama važni, bilo da su rođendani, obljetnice i sl., ali ovog puta sam brojeve odabrao potpuno drugačije. Već godinama zapisujem izvučene brojeve lutrijskih igara i radim kombinacije sa svojim brojevima, no za to sam kolo odabrao dobitnu kombinaciju iz travnja. I sve sam promašio", smije se umirovljenik kojem je upravo to donijelo glavni dobitak.

Za dobitak je saznao vrlo brzo nakon izvlačenja kada je htio upisati i brojeve tog kola.

"Kada sam shvatio da nemam niti jedan broj pozvao sam suprugu da sa mnom još jednom provjeri listić, a onda sam joj rekao da ode po tlakomjer i pomogne mi izmjeriti tlak", dodao je dobitnik, kojemu su šok i uzbuđenje zbog dobitka uslijedili tek dan kasnije.

Dobitak će iskoristiti za radove oko kuće, a ostatak će podijeliti s obitelji.