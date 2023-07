Nestvarne snimke podivljale bujice: Žena na krovu automobila čeka vatrogasce, ljudi se drže za drveće kako ih ne bi odnijela voda

Zaragozu je u četvrtak pogodilo jako nevrijeme s tučom. Društvene mreže prepune su snimki prometnoga kaosa u gradu. Mnogi vozači ostali su zarobljeni u svojim automobilima te su ih morali spašavati vatrogasci i ronioci.

Zbog bujica su mnoge autobusne linije bile ili prekinute ili preusmjerene.

Jaka kiša i tuča bili su posebno pogubni za poljoprivredni sektor u Panizi, u pokrajini Zaragozi. Tuča je oštetila urod i usjeve, poput maslina i badema, javlja bnn.network.

She's safe now. But the world isn't. No place is safe anymore. #ClimateCrisis #Zaragoza #Spain pic.twitter.com/HOp1QEFzDO

Video of the rescue.



