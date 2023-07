Silovita eksplozija u tvornici u Rusiji: Najmanje šestero poginulih

AFP javlja o eksploziji u središnjoj Rusiji. Najmanje šestero ljudi poginulo je u tvornici eksploziva u tvornici Promsintez u Čapaevsku u regiji Samara, prenosi AFP.

Ranjeno je najmanje dvoje ljudi.

Do eksplozije je navodno došlo u cijevi za transport dušika.

#BREAKING Blast at explosives factory kills six in central Russia: Russian agencies pic.twitter.com/aHd7ME8px4