Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a, Gordan Jandroković u Šibeniku je sudjelovao na konferenciji za župane, gradonačelnike i načelnike iz redova HDZ-a pod nPredsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a, Gordan Jandroković u Šibeniku je sudjelovao na konferenciji za župane, gradonačelnike i načelnike iz redova HDZ-a pod nazivom "Lokalna i područna samouprava u Hrvatskoj - Reforma, financije i razvoj.azivom "Lokalna i područna samouprava u Hrvatskoj - Reforma, financije i razvoj.

S govornice je poručio kako HDZ ima župana, gradonačelnika i načelnika koliko i sve ostale stranke zajedno.

„Zamislite sastanak ove vrste bilo koje druge stranke i vidjet ćete da će im biti dovoljna jedna mala soba s njih najviše 30. Mi smo kralježnica sustava i oni koji upravljaju Hrvatskom“, kazao je Jandroković kako HDZ danas ima snagu kao i 90-ih.

Istaknuo je kako se oštro protivi inicijativama, koje bi željele razgraditi politički sustav, kazavši da je to namjera onih koji na izborima ne mogu dobiti jedan ili dva posto.

"Dosta demagogije"

„Hrvatska počiva na političkoj stabilnosti koju generira HDZ. Pojavljuju se oni koji žele razgraditi sustav govoreći kako ništa nije dobro. Nemojmo nasjedati na take priče koje za cilj imaju afirmaciju onih koji na demokratskim izborima ne mogu dobiti više od 1 posto“, kazao je Jandroković.

Protivi se i onima koji se, poput Živog zida, zalažu za napuštanje Europske unije, kazavši da se tada gube milijarde te da bez toga ne bi bilo niti Pelješkog mosta.

"Dosta demagogije!", oštro je poručio.

Plenković: "Nije bilo disonantnih tonova"

Podsjetimo, program Živog zida u intervjuu za Dnevnik Nove TV kritizirao je i premijer Andrej Plenković poručivši kako je njihov program šupalj i štetan za hrvatske građane.

Uoči konferencije premijer Andrej Plenković je sinoć nakon sastanka Središnjeg odbora HDZ-a rekao je da je sastanak prošao u uobičajenoj radnoj atmosferi bez disonantnih tonova, a članovima je predstavljen i nacrt novog statuta stranke.

Novinari su ga upitali zašto će, prema najavama, biti dva potpredsjednika manje.

"Smatrali smo da je to dobro u novoj koncepciji užeg i šireg predsjedništva. Uže bi imalo 10 članova, a šire bi bilo svi oni koji su izabrani plus svi predsjednici županijskih organizacija. To bi bilo jedno tijelo koje bi moglo dati u odgovarajućim vremenskih intervalima smjer djelovanja stranke. Mislim da su rješenja sasvim dobra i funkcionalna", kazao je Plenković.

Na pitanje novinara kako predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ima spremne svoje demografske mjere, Plenković je odgovorio da su sve inicijative koje mogu pomoći demografskoj revitalizaciji dobrodošle pa tako i ideje predsjednice republike.

"Mislim da je dobro da predsjednica, njezini savjetnici i svi koji žele pridonijeti rješavanju ovog problema donesu svoje prijedloge. Vlada je jako puno po toj temi već napravila. Mogu sada ponoviti, donijeli smo povećanje roditeljskih i rodiljnih naknada, subvencioniranje stambenih kredita za mlade obitelji, veći obuhvat dječjeg doplatka, ulaganje za izgradnju vrtića i niz drugih mjera", zaključio je Plenković.

Bačić: "Nema nikakvih problema u stranci"

Predsjednik kluba saborskih zastupnika HDZ-a Branko Bačić je pak jučer u Dnevniku Nove TV poručio kako je saborska većina stabilna te u stranci nema nikakvih problema. (Hina/D.I.)