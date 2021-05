Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u četvrtak je najavio kako će uslijediti i treći javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda dok je predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću poručio: "Ako nasilnik misli da neće biti odgovoreno zbog toga što čini, grdno se vara".

"Ne bih rekao da ulazimo u krizu, imamo još vremena da se izabere predsjednik suda, bit će sasvim sigurno treći javni poziv," rekao je Jandroković novinarima u Splitu.

Osvrnuo se i na Vladino današnje priopćenje u kojem su, među ostalim, ocijenili kako Milanovićeva kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda Zlata Đurđević nije sklona modelu izbora sudaca koji postoji u većini država EU, gdje suce bira izvršna vlast, nego sustavu izbora sudaca od strane neovisnog tijela suprotstavlja model izbora sudaca u parlamentu.

Odbacio primjedbe

Po Jandrokovićevim riječima, Vlada je ponudila argumentiranu raspravu te je iz tog priopćenja jasno kako se Milanovićeva kandidatkinja zauzima u svom programu za vraćanje političkog utjecaja na izbor sudaca.

Jandroković je odbacio primjedbe da se Vladinim današnjim priopćenjem vrši pritisak na izbor sudaca, a na upit je li pročitao program Zlate Đurđević odgovorio je da je pročitao dijelove koji su bitni za politiku te da je iz tog programa "apsolutno, više nego evidentno" da se ona zauzima da se suci biraju politički.

Odgovarajući na novinarska pitanja kazao je i kako se često koristi teza da su problemi u pravosuđu nastali 90-ih godina prošlog stoljeća kao da je "prije devedesetih godina pravosuđe bilo neovisno, profesionalno i uzorno".

"Pravosuđe u bivšoj Jugoslaviji u komunističkom sustavu bilo je pod partijskom kontrolom i tek mali broj sudaca bio je neovisan, velika većina bili su članovi partije i sudili su prema partijskim zakonima. Da podsjetim na slavnu izjavu Tita koji je rekao da se zakona ne treba držati kao pijan plota. To je bio nažalost princip i koncepcija jednog velikog dijela sudaca i potpuno je neprimjereno govoriti o tome da su problemi u pravosuđu nastali u devedesetim godinama. Oni se vuku još od razdoblja bivše države," rekao je Jandroković.

Nije lako dovesti pravosuđe do nepristranosti

Po njegovom tumačenju, nije lagano dovesti pravosuđe do razine da bude apsolutno nepristrano i da su suci profesionalni ali se na tome godinama radi.

"Zato smo i mijenjali zakone posebno u sklopu približavanja Hrvatske Europskoj uniji kad smo učinili da je utjecaj politike na pravosuđe gotovo minimalan. Nakon tih godina kad je politički utjecaj sve manji i manji ili ga nema pojavljuju se sada ideje da bi se ponovo trebao ojačati utjecaj politike na izbor sudaca što smatramo da nije dobro," poručio je Jandroković.

Ako nasilnik misli da neće biti odgovoreno...

Pojašnjavajući svoje jučerašnje izjave na račun Zorana Milanovića kojega je nazvao 'iskompleksiranim klaunom' rekao je kako se držao mjesecima suzdržano te trpio uvrede i difamacije, no da je u nekom trenutku morao odgovoriti.

"Ja sam se držao vrlo suzdržano svih tjedana i mjeseci. Sve to vrijeme trpio sam uvrede, difamacije i prozivanja. Ako netko ne prestaje, u nekome trenutku morate vratiti na isti način da taj netko tko to radi shvati da to nije u redu. Ako nasilnik misli da neće biti odgovoreno zbog toga što čini, grdno se vara. To je bila moja jučerašnja poruka. Ne zalažem se za takvu vrstu govora, ali morao sam odgovoriti”, rekao je Jandroković.

Na upit kad bi moglo doći do "spuštanja lopte" u polemici između premijera Andrea Plenkovića i Zorana Milanovića Jandroković je uzvratio da Milanović vrijeđa te se na te uvrede mora odgovoriti.

Gordan Jandroković boravio je danas u Splitu kako bi dao potporu kandidatu HDZ za splitskog gradonačelnika Vici Mihanoviću i njegovim zamjenicima te za župana splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana i njegovim zamjenicima.