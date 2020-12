Hrvatska gorska služba spašavanja i ove blagdane provodi radno. Najavljeni snijeg iznenadio je grupu izletnika pa im je terenac u subotu ujutro ostao zarobljen na Dinari.

HGSS-ovcima je i ovaj blagdan radni. Grupa izletnika krenula je terencem na Dinaru, a onda ih je zarobio snijeg kojega su meteorolozi ranije najavili.

"Snijeg na planinama – potreban oprez

Sinoć je neoprezna grupa izletnika krenula terenskim automobilom na Dinaru. Zanoćili su u skloništu Pume pod velikom Duvjakušom. Po noći je počeo padati snijeg i automobil je ostao blokiran", napisali su na Twitteru.

Zimski uvjeti na većini cesta

Inače, zimski su uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru i Lici, uključujući staru cestu kroz Gorski kotar (DC3) na dionici Stubica-Zdihovo-Kupjak-Delnice i državnu cesti DC1 Vaganac-Udbina-Gračac-Knin. Zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostale je obvezna zimska oprema.

Kamioni s prikolicama i tegljači s poluprikolicama prema Rijeci mogu voziti autocestom A6 Rijeka-Zagreb do čvora Delnice te zatim starom cestom DC3 kroz Gorski kotar do Rijeke, a prema Dalmaciji i obratno autocestom A1 do čvora Sveti Rok i zatim državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. U Lici mjestimice pada snijeg.

HAK na svojim stranicama upozorava na moguću poledicu, osobito na mostovima i nadvožnjacima kroz unutrašnjost te na moguće odrone. Do 15. travnja 2021. godine, obvezna je zimska oprema na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj, podsjećaju.