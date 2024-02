VIDEO Izrael predstavio futuristički sustav obrane: Posljednji dio slagalice je testiran i spreman za uporabu

Izraelska vojska uspješno je testirala novi laserski sustav Iron Beam stvoren za obranu od napada raketa, ali i dronova. Laserski sustav osmislio je Danny Gold, koji je također zaslužan za postojanje Iron Dome koji služi za obaranje raketa bliskog dometa, ali pomoću krstarećih projektila.

Iron Dome je već dokazao svoju učinkovitost kao jedan od najboljih obrambenih sustava na svijetu, kontinuirano osiguravajući Izrael od prijetnji bombardiranja iz zraka koje dolaze od strane Hamasa i Hezbollaha.

Pročitajte i ovo Osoba u bolnici U SAD-u zabilježen slučaj kuge: Bolest može prijeći s životinje na čovjeka na više načina

Iron Beam obrambena je tehnologija koja koristi laserske snopove za uništavanje nadolazećih projektila. Ova nova tehnologija laserskih snopova predstavlja još jedan korak naprijed u očuvanju sigurnosti zemlje i pokazuje sposobnost izraelske vojske da se prilagodi i inovira kako bi odgovorila na izazove suvremenih ratovanja, izvijestio je Sun.

Out of Star Trek: Israel Is Confirmed To Be Using the "Iron Beam" High Energy Laser Weapon System for the first time. #IsraelAttack #GazaConflict #Israel #Mossad #Military #UFO #UAPTwitter #ufox pic.twitter.com/LQcgaSN7eU