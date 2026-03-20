VIDEO Ekipa Dnevnika Nove TV popela se iznad tornjeva katedrale i doznala što se događa s obnovom: Pogledajte impozantne prizore

Uoči šeste obljetnice potresa koji je teško oštetio zagrebačku katedralu, obnovni radovi ulaze u novu fazu sada se fokus premješta na tornjeve.

Iako su unutarnji građevinski radovi završeni, na katedrali se još nalazi više od tisuću tona skela, što pokazuje koliko posla predstoji.

Simboli katedrale skriveni su pod metalnom konstrukcijom koja osigurava stabilnost i sigurnost. Tornjevi će se ojačati čeličnom strukturom koja neće biti vidljiva, a kad obnovni radovi završe, doseći će punu visinu od 108 metara. Unutrašnjost katedrale ostaje dostupna vjernicima i za bogoslužja, dok restauratori dovršavaju sanaciju svodova, vitraja i ostalih detalja.

Obnova se smatra jednim od najsloženijih projekata kulturnog dobra u svijetu, a do sada je uloženo više od 40 milijuna eura, s dodatnih 30 milijuna planiranih do završetka radova.

Iako datum završetka obnove još nije poznat, očekuje se da će radovi trajati nekoliko godina, a zagrebačka katedrala ponovno će zablistati u svom punom sjaju.

