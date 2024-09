Iznajmljivači na nogama zbog novog prijedloga, oglasio se ministar: "Dosta je s tim načinom upravljanja"

U okolici Vrsara smještena je Silvina kuća za odmor. Općina na zapadnoj obali Istre u prvoj je kategoriji turističke razvijenosti. Dosad je plaćala minimalan paušal po krevetu – 19,91 euro.

"Možemo slobodno reći da je bio baš simboličan paušal, da nije to neki realan porez", rekla je Silva Zupančić.

Shvatili su to i u Vladi pa ga digli u nebesa. Novi prijedlog je 150 do 300 eura po krevetu. Točan iznos odredit će općina, ali porast je to od 653,4 posto, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

"Iz jedne krajnosti sad u drugu krajnost. Brutalno poskupljenje. Ja nisam ni čula ni vidjela da se to negdje dogodilo", istaknula je Zupančić.

Paušal po krevetu dosad je iznosio između 19,91 euro i 199,08 eura, o čemu su odlučivale jedinice lokalne samouprave.

Novom se računicom mijenja i iznos i način odlučivanja. Presudna će biti turistička razvijenost. U Hrvatskoj se dijeli u četiri kategorije, a svaka ima različit okvir u kojem će opet načelnici i gradonačelnici odrediti iznos paušala. Za turistički najrazvijenija mjesta po krevetu će iznos biti od 150 do 300 eura. U drugoj skupini paušal je između 100 i 200 eura. U trećoj 30 do 150 eura, a u četvrtoj od 20 do 100 eura.

Niko Šalja svoje apartmane iznajmljuje u Dubrovniku. I njegovi su u kategoriji s najvišim cijenama, a bili su i dosad, zbog čega je plaćao maksimalni iznos, a uskoro bi on mogao biti 100 eura viši.

"Ruku na srce, većina iznajmljivača, uključit ću tu i sebe, dobro zarađuje od iznajmljivanja. Vrlo vjerojatno preko 90 posto iznajmljivača taj dodatni namet neće ni osjetiti", ustvrdio je.

S druge strane, slaže se s kolegicom iz Istre da ovo nije dobar način uvođenja.

"Komunalnu naknadu nitko neće ukinut. Ona ostaje. Paušal po krevetu se još dodatno povećava i uvodi se treći namet, porez na nekretnine. Nema smisla uopće", rekao je.

Poruka ministra iznajmljivačima se neće svidjeti

Poruka koja stiže od ministra turizma Tončija Glavine neće ih usrećiti. On tvrdi da smo u srcu ove sezone imali 40 posto praznog smještaja!

"S poreznom politikom najjasnije i najkonkretnije možete poslati poruku da je dosta s tim načinom upravljanja i dodatnim kapacitetima. Ako sad krenete automobilom od Dubrovnika do Pule, vidjet ćete nove kranove i nove kapacitete koji su izgradnji", rekao je.

Za to u Hrvatskoj nema mjesta, kaže ministar. Nada se da će neki ipak odustati i krenuti u dugoročan najam.

"U tim apartmanima će biti naša kćer koja je student, poslije sin. Oni neće morati iseljavati iz Hrvatske jer ne mogu naći svoj smještaj, a možda će se moći i zaposliti tu, barem jedno radno mjesto. Znači, mi smo njima riješili na neki način budućnost da ne moraju razmišljati ići van. Znači, nećemo odustat od toga", pojasnio je.

Zbog svega se iznajmljivači se osjećaju kažnjeno.

"Privatni iznajmljivači uprljaju svoje ruke sa teškim radom prije nego što izdaju taj apartman gostu. I isprazne jako dobro svoje novčanike", ustvrdila je Zupančić.

"Ispada da se iznajmljivači kažnjavaju, kao da rade nešto kriminalno", zaključio je Šalja.

Zbog svega su udruge već najavile pregovore s Vladom. Vremena imaju do 1. siječnja.

