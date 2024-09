Tko su pobjednici, a tko ima razlog za nezadovoljstvo? "Oni će uz visoka primanja imati još više"

Danas je predstavljena porezna reforma koja uključuje uvođenje bučno najavljenog poreza na nekretnine, a mijenja se i još niz poreznih propisa. Ideja je da oni koji zarađuju od imovine plaćaju više, a oni koji žive od rada - manje.

Tko su pobjednici, a tko ima najviše razloga za nezadovoljstvo u razgovoru za Dnevnik Nove TV, otkrio je dugogodišnji sindikalni čelnik i aktualni predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća Krešimir Sever.

"Nažalost, najviše razloga za zadovoljstvo imaju oni s najvišim primanjima. Naime, upravo oni koji su bili u povlaštenoj skupini od 11.000, koji su plaćali najvišu stopu, oni su dobili najviše jer se granica te porezne stope pomiče na više, pa će tako uz visoka primanja - imati još više. Znamo da je dobar dio ljudi puno toga radio na crno i nisu puno toga prijavljivali, no najveći dobitnici su oni koje sam spomenuo", kazao je Sever te dodao:

"Nešto su, naravno, dobili i radnici povećanjem osobnog odbitka sa 560 na 600 eura. To je pomak i pozdravljamo ga, ali to je apsolutno nedovoljno. Godinama ponavljamo da bi odbitak trebao biti puno veći. Zagovarali smo i model viših poreznih stopa u sustavu poreza na dohodak jer to prema svim istraživanjima širom svijeta doprinosi društvenoj pravednosti."

Krešimir Sever i voditelji Dnevnika Nove TV - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Dodao je i kako podržava uvođenje poreza na nekretnine.

"Godinama se već govori o tome. Sindikati su ukazivali i na moguće nedostatke sustava. Puno smo govorili o registru kućanstava. I sad imamo gotov registar, puno toga bi se moglo napraviti drugačije i preciznije, pa bi ove porezne promjene izgledale drugačije. U ovim uvjetima u kojima se govori da dio građana investira u nekretnine zapravo se tjera mlade ljude da su u roditeljskom domu jer im je preskupa kupnja i najam nekretnine. Dakle, ako ovo pospješi da padnu cijene najma stanova i nekretnina, bit će riječ o nečem dobrom.

Kad je riječ o području turizma, mali iznajmljivači su plaćali izuzetno mali porez po krevetu, pa su odlučili umjesto ići raditi - iznajmljivati apartmane. Zato treba razlikovati velike poduzetnike koji imaju jednu, dvije ili tri kuće s mnogo apartmana u odnosu na jedan ili dva obiteljska apartmana", naglasio je Sever.

Krešimir Sever, predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Komentirao je i porezne olakšice za povratnike.

"Tu je na sindikalnoj strani dosta polarizirano. S jedne strane ljudi govore da su to nove društvene nepravde i da nije pravedno prema onima koji su ostali u odnosu na one koji se žele vratiti.

No, treba čuti i demografe i sve koji govore o povratnicima kao kategoriju koju treba privući. Ovdje se ne radi o povratnicima koji su otišli u Austriju, Njemačku i Irsku jer oni će ostati zbog visokih primanja. Tu je ponajprije riječ o onima iz dalekih, prekomorskih zemalja poput Argentine i Čilea. To su djeca čiji su preci otišli puno prije. Isto tako, cijena integracije stranih radnika je sigurno visoka. A ako možemo vratiti naše ljude iz Južne Amerike, sigurno ćemo svi biti zadovoljni.

