Iskorištavanju stranih radnika treba stati na kraj: Novi zakon donijet će visoke kazne i crne liste

Za njih je bolje sutra - Hrvatska. Tu su kako bi zaradili. No i neki zarađuju na njihovoj muci.

Međutim, neće dugo. Izmjenama Zakona o strancima najavljuju se crne liste, duži boravak radnika, uvjeti smještaja, učenje jezika...



"Odlučio sam raditi u Europi. Očito da mi je novac važan, zato sam i stigao ovdje", rekao je Sodi, strani radnik iz Bangladeša.

Prema nekim procjenama ove godine trebat će nam i 200.000 stranih radnika.

Svaka čast svakome, ima Hrvatska svijetlih primjera, ali lani se u praksi pokazalo da puno tvrtki iskorištava i koristi ih kao jeftinu radnu snagu pa su u planu izmjene Zakona o stranim radnicima. O svemu se govorilo na Gospodarsko socijalnom vijeću (GSV).



"Koji su to radnici poželjni, na kojim to poslovima trebamo neke ljude, s druge strane vidjeti i što se događa s našim ljudima", rekao je predsjednik GSV-a Krešimir Sever.

Prijedlog je da se radne dozvole umjesto na jednu izdaju na tri godine, želi se poticati učenje hrvatskog jezika, ali i inkluzija u društvo. Najavljuju se i crne liste.



"Oni koji budu kršili taj zakon koji imaju potpuno neprijavljenog radnika oni će biti na šest godina isključeni iz sustava uvoza strane radne snage i morat će platiti zaista visoke kazne", rekao je Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.



Kazne bi mogle uslijediti i zbog neadekvatnog smještaja radnika. O stanu koji se proteže u dvije zgrade u centru Zagreba u koji netko planira staviti 80 ljudi izvještavao je Dnevnik Nove TV. Zaštitari čuvaju zgradu i zasad od projekta ništa. No to je tek kap u moru. Oglasnici su puni sličnih nekretnina jer zakon to omogućuje.



"Za sad zakon propisuje samo smještaj sezonskih radnika. Svaki bi radnik trebao imati najmanje 14 kvadrata ako je smješten sam. Zakon predviđa i minimum od 44 kvadrata za maksimalno šest osoba. No koliko je sivo tržište pokazuju i brojni oglasi u kojima se nudi i kuća u Zagrebu u koju bi smjestili 40 radnika u 150 kvadrata! To je manje od četiri kvadrata po osobi, bez kupaonice, kuhinje i hodnika", rekao je reporter Dino Goleš.

"Nije nam u interesu da imamo uvjete koji su objektivno nerealni, ali propisati ćemo vrlo vjerojatno za sve strane radnike uvjete poput sanitarnog čvora, higijenskih uvjeta, kvadrature", rekao je Vidiš.



Da štošta treba mijenjati, pokazala je i statistika prema kojoj svaki drugi koji je dobio dozvolu za rad nema uplaćene doprinose.



"Mi smo se nekoliko puta ograđivali od takvih slučajeva i snažno osuđivali bilo kakvo nedolično tretiranje radnika i zaposlenika", rekla je Irena Weber iz Hrvatske udruge poslodavaca.



O svemu je Dnevnik Nove TV pitao i Državni ispektorat. Lani se o zakon ogriješilo 136 poslodavaca. 604 stranca radila su bez dozvola. Naplaćeno je oko 200.000 eura kazni.

