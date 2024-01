Ured u središtu metropole postaje smještaj za 80 stranih radnika? "To je potpuno neprihvatljivo i neljudski"

Radovi na trećem katu krenuli su nešto prije Badnjaka. Suvlasnici nisu dobili nikakvu obavijest, a tri tjedna kasnije, pod okriljem noći, nastala je snimka u kojoj se u zgradu unosi više desetaka madraca za potrebe smještaja novih susjeda.

"Saznali smo slučajno, sasvim slučajno, da nam se u ponedjeljak useljava 80 ljudi. Mi nismo imali saznanja zašto se radi, ali mislili smo vlasnik renovira prostor i nismo zabadali nos dok nismo doznali o čemu je riječ", komentirao je suvlasnik zgrade Tomislav Rosandić.

Riječ je o tome da je vlasnik, tvrtka Zavod za ispitivanje kvalitete, prostor iznajmio tvrtki koja ga planira koristiti kao smještajnu jedinicu. Najmoprimac je smještaj rušenjem zida smještaj proširio i na zgradu do, a jedna čak ima i crvenu naljepnicu.

Pročitajte i ovo aktualna tema Treba li se predsjednik ispričati ministru Habijanu? Pogledajte rezultate glasanja u Dnevniku Nove TV



"Nakon potresa statika je slabija, drvene su grede, imamo drvene stepenice, ta zgrada ne može izdržati sigurno 80 ljudi pa ni 20 ili 30. U toj zgradi ni u jednoj ni u drugoj u povijesti nikada nije živjelo više od 30 ljudi, a sada imamo situaciju da ćemo gore imati praktički hostel. Po kojem zakonu je nekome dozvoljeno da napravi prenamjenu poslovnog prostora u smještajni, a da nitko od stanara nije obaviješten?", upitao je suvlasnik zgrade Danko Cvjetičanin.



"U ZK izvadku stoji da je riječ o prostoru namijenjen za rad, a ne za stanovanje, to je poslovni prostor. Mi nemamo ništa protiv toga da vlasnik raspolaže svojim prostorom na način na koji je za njega najbolje, ali ne našu štetu. Ako vlasnik i investitor imaju potrebnu dokumentaciju, ali neka nam to podastru", dodao je suvlasnik zgrade Darko Marić.

Pročitajte i ovo Sjever i jug Radio koji je emitirao misteriozne kodirane brojeve naglo 'ušutio', zloglasni vođa poručio vojsci: "Budite spremni"

Dnevnik Nove TV zvao je i vlasnika prostora koji ih je uputio na najmoprimca, tvrtku Tada kreativna radionica u vlasništvu Riharda Krasnića. Ni on nije htio pred kameru, a u telefonskom razgovoru poručio je da ne zna o čemu je riječ. Suvlasnici vjeruju kako je riječ o smještaju za inozemne radnike, objasnio je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.



"Već vidite krevete na kat i pitanje je kakvi će uvjeti za život uopće biti, ja mislim da je to potpuno neprihvatljivo i neljudski staviti toliko ljudi u tako mali prostor", dodao je Cvjetičanin.



"Već se dogodilo prije par godina da je jednom stana propala kada u stan ispod, ja kad sam renovirao našao sam trule grede, zgrada je sama po sebi problematična, a dolaskom ovolikog broja ljudi ne vidim kako to zgrada može izdržati", naglasio je Rosandić.



Sve je u petak prijavljeno i nadležnim službama,

od inspektorata do policije, čijoj se reakciji suvlasnici nadaju prije useljenja novih stanara.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.