Plenković komentirao prosvjede: "HDZ je zadnja brana normalnoj Hrvatskoj. Protivimo se onima koji bi htjeli revitalizaciju NDH"

Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Plenković se uvodno osvrnuo na predstavljanje državnog proračuna i projekcija za sljedeće dvije godine. Ponovio je kako je isti razvojan i socijalan, a predstoje međuresorne konzultacije o amandmanima.

"Živimo u vremenu kada je u Hrvatskoj 1,75 milijuna ljudi kojih rade, a onih koje ne rade je manje nego ikada. Od početka prvog mandata kada je odnos zaposlenih i nezaposlenih bio 6:1, danas je taj omjer 23:1", rekao je.

"Važan podatak je, dok smo bili na sjednici, EU komisija je potvrdila da je Hrvatska ispunila sve kriterije za sedmu ratu iz Plana oporavka i otpornosti. Milijardu i sto milijuna eura sjest će na račun riznice. Praktički ćemo tijekom iduće godine u potpunosti apsorbirati svih 10 milijardi", rekao je Plenković.

"Pozicija HDZ-a je jedina istinska i zrela"

Osvrnuo se na prosvjede "Ujedinjeni protiv fašizma". "Odgovorno tvrdim da je ta teza u potpunosti fabricirana i ta jedna neposustajuća borba ljevice za ideološke podjele je jučer dobila svoju manifestaciju na kojoj su građani imali prilike vidjeti iza kojih parola stoje oni koji umišljaju da je Hrvatska u fazi povijesnog revizionizma i ustaštva", rekao je Plenković.

"Pozicija HDZ-a svo ovo vrijeme jedina istinska, prava i zrela pozicija je da smo zadnja brana normalnoj Hrvatskoj. Hrvatskoj koja se protivi možda i nekim minornim akterima koji bi htjeli revitalizaciju NDH, ali to nije bitno i relevantno u današnjem društvu. Još više se protivimo ovima koji bi se recentno vraćali u balkanske, jugoslavenske okvire i to kroz ove prosvjede koje smo vidjeli jučer", dodao je.

"Politički oponenti imaju agendu da potpiruju podjele ne bi li izazvali turbulencije. Poručujem im da destabilizacije biti neće, da je parlamentarna većina snažna i da imamo povjerenje koje smo dobili", poručio je.

Oni, rekao je, kojima se ne sviđa "da stalno uspijevamo realizirati ciljeve htjeli bi malo zabave na temama ideoloških podjela koje pripadaju u Hrvatsku iz prošlog tisućljeća".

"Čistunstvo ne postoji, samo politička bitka"

"Dobro pratite tko iza čega stoji i tko što zagovara, a ako je ovo ogledalo političkih ciljeva i ambicije - onoga tko to podržava - sretno mu bilo. Veliki dio tih poruka osuđujem", poručio je građanima.

Komentirao je i aferu Hipodrom, odnosno način na koji je Možemo reagirao.

"Prvo bih ih pozvao da osude poruke s takozvanih antifašističkih marševa, koje nemaju veze s temeljima Ustava. Koliko čujem, neki od njih su šetali u povorkama. Što se podataka da je potvrđena optužnica u aferi Hipodrom prema Kostanjeviću i četvero suoptuženika, htio bih to usporediti s ovim što se veže za Mikulića. Iznosi su ovdje podosta veći. Možemo kao strana koja najčešće skače na sve te teme očito ima jako veliki broj aktera koji također pokazuju da Možemo nije nikakva nevina stranka. To su stranke koje imaju ljude koji su skloni korupcijskim aferama. Čistunstvo ne postoji, samo politička bitka", rekao je.

Rekao je da se lijeva politička oporba "nakon četiri, pet tjedana od koncerata u Zagrebu i Sinju krenula s histeričnim napadajem koji je bio u tri poruke: povijesni revizionizam, ustašizacija, 500 ljudi koji su bili na koncertu i vole slušati domoljubne pjesme - su onda fašisti? Došli smo do toga, kaže mi ministar Glavina da je bila poruka i da turisti nisu sigurni u Hrvatskoj. To su štetne poruke. Ono što je važno, imamo institucije, policiju i pravosuđe. Oni koji se ogriješe o zakon će odgovarati. Ja i dalje odgovorno tvrdim najveća snaga i brana ovakvih pojava je normalna Vlada i parlamentarna većina".

Što se Vjesnika tiče, rekao je da Vlada slijedi stav struke - koji je da Vjesnik treba ukloniti. "Stvar je tehnike, izvedbe projekta kada i kako da se ukloni jer to nije baš najjednostavnija operacija".