Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
OŠTRE KRITIKE

Plenković komentirao prosvjede: "HDZ je zadnja brana normalnoj Hrvatskoj. Protivimo se onima koji bi htjeli revitalizaciju NDH"

Piše I. B., 01. prosinca 2025. @ 17:58 komentari
Andrej Plenković
Andrej Plenković Foto: Josip Bandic/Cropix
Plenković je nakon sjednice vrha HDZ-a poručio da oporba potiče ideološke podjele te da je "HDZ jedina brana normalnoj Hrvatskoj".
Najčitanije
  1. Ilustracija
    OZLIJEĐENI POLICAJCI

    Kaos na sjeveru Hrvatske: Pokušali uhititi muškarca, na njih nasrnulo više ljudi
  2. Ilustracija
    predavala u školi

    Časnu sestru nitko nije napao? Policija šuti o slučaju, procurio dokument iz bolnice
  3. Nesreća u Ljubljani
    u Sloveniji

    VIDEO Širi se snimka šokantne nesreće: 18-godišnjak bježao policiji i zabio se u drugi auto, no tu nije bio kraj
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Pogledajte kako izgleda operacija srca bez otvaranja prsnog koša u KBC-u Zagreb! "Nećemo stati na ovome..."
Nova TV u operacijskoj sali
VIDEO Pogledajte kako izgleda operacija srca bez otvaranja prsnog koša u KBC-u Zagreb! "Nećemo stati na ovome..."
Otkriveni detalji Mikulićevih razgovora, sve se prisluškivalo: "Nađimo se u Sloveniji"
ispitani i vlasnici kamenoloma
Otkriveni detalji Mikulićevih razgovora, sve se prisluškivalo: "Nađimo se u Sloveniji"
Njemačka: Pronađene prvo ruke, a onda obezglavljeno tijelo žene
Istraga u tijeku
Zločin iz horora: Policija prvo pronašla ženske ruke, a onda i tijelo bez glave. Beba ostavljena kod samostana
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA! Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA!
Ne možete se brinuti za sebe? Ovi ugovori mogu biti rješenje, ali važno ih je dobro proučiti
Izjave nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a
OŠTRE KRITIKE
Plenković komentirao prosvjede: "HDZ je zadnja brana normalnoj Hrvatskoj. Protivimo se onima koji bi htjeli revitalizaciju NDH"
HNB: Banke u Hrvatskoj u prvih devet mjeseci 2025. s dobiti od 1,1 milijardu eura
Podaci HNB-a
Pad profita, rast kredita: Banke u prvih devet mjeseci 2025. imale dobit veću od milijardu eura
Slučaj ozlijeđene časne sestre
predavala u školi
Časnu sestru nitko nije napao? Policija šuti o slučaju, procurio dokument iz bolnice
Muškarac (34) pokušao pobjeći policijskoj ophodnji pa napadao policijske službenike
OZLIJEĐENI POLICAJCI
Kaos na sjeveru Hrvatske: Pokušali uhititi muškarca, na njih nasrnulo više ljudi
Širi se uznemirujuća snimka sudara iz Ljubljane
u Sloveniji
VIDEO Širi se snimka šokantne nesreće: 18-godišnjak bježao policiji i zabio se u drugi auto, no tu nije bio kraj
Zbog snijega i leda satima stoje u koloni dugoj 85 kilometara kod Bajkalskog jezera
ostaju bez hrane i goriva
VIDEO Stotine vozila zapele na zaleđenoj autocesti i -18 stupnjeva: Kolona je duga čak 85 km!
Kandidati za važnu funkciju stigli u Sabor, zbog jedne se osobe već odvila prava drama
Sjednica odbora
Grmoja Milanovićevoj kandidatkinji postavio tri pitanja, ona odgovorila na optužbe: "Jednu ću stvar glasno reći"
Oružana pljačka na autocesti u Italiji
TRAJALA TEK NEKOLIKO MINUTA
VIDEO Filmska pljačka nasred autoceste! Prosuli čavle, izazvali požar pa zapucali: Sve podsjeća na stari scenarij...
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Muškarac (34) pokušao pobjeći policijskoj ophodnji pa napadao policijske službenike
OZLIJEĐENI POLICAJCI
Kaos na sjeveru Hrvatske: Pokušali uhititi muškarca, na njih nasrnulo više ljudi
Slučaj ozlijeđene časne sestre
predavala u školi
Časnu sestru nitko nije napao? Policija šuti o slučaju, procurio dokument iz bolnice
Drama u Splitu: Muškarac preminuo nakon uhićenja
Naložena obdukcija
Drama u policiji: Muškarac preminuo nakon privođenja!
show
Preminuo Mirko Perković Poky
tužna vijest
Pjevač omiljen među hrvatskim iseljenicima pronađen mrtav u hotelskoj sobi
Bogdan Beočanin u desetoj emisiji showa Supertalent
''koliko god to okrutno zvučalo...''
Je li ovaj mladić zaslužio ovako oštre komentare žirija u Supertalentu?
Pjevačica Ivana Lovrić mamila poglede na zagrebačkoj špici
Izdanje za pamćenje
Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!
zdravlje
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Evo što pokazuju istraživanja
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Koje meso ima najviše proteina? Pogledajte tablicu
Uključujući i ribu
Koje meso ima najviše proteina? Pogledajte tablicu
zabava
Pokušao opljačkati umirovljenika na bankomatu, ovakav rasplet nije očekivao
Svirepi lopov
Pokušao opljačkati umirovljenika na bankomatu, ovakav rasplet nije očekivao
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Otkrila neobičnu poruku koju je dobila prije leta i internet je poludio! Pogledajte što je pisalo
Zanimljivo
Otkrila neobičnu poruku koju je dobila prije leta i internet je poludio! Pogledajte što je pisalo
tech
Problemi za oružje budućnosti: Ukrajinska vojska prestala je koristiti Andurilovu tehnologiju
Loše prošli i na testovima
Problemi za oružje budućnosti: Ukrajinska vojska prestala je koristiti Andurilovu tehnologiju
Ukrajina pokazala dokaz da ima rješenje za ruske najopasnije dronove na mlazni pogon
Uspješan presretač
Ukrajina pokazala dokaz da ima rješenje za ruske najopasnije dronove na mlazni pogon
Rusi počeli dronovima loviti ukrajinske zrakoplove i helikoptere: "To je velika prijetnja i svakim danom postaje veći problem"
Nova primjena
Rusi počeli dronovima loviti ukrajinske zrakoplove i helikoptere: "To je velika prijetnja i svakim danom postaje veći problem"
sport
Alonso pred otkazom? Real već ima spremnu zamjenu, Pérez cilja na poznato lice
trese mu se stolica
Alonso pred otkazom? Real već ima spremnu zamjenu, Pérez cilja na poznato lice
Ivo Grbić briljirao na utakmici Karagumruka i Bešiktaša
Dobio čistu desetku!
Hrvat izludio velikana! Skupio 10 obrana, skinuo i penal, a onda je dobio posebnu pohvalu
Španjolski mediji razapeli Real, spominju eru Luke Modrića i pitaju se: ''Gdje bi tek bili bez...''
Nakon novog kiksa
Španjolski mediji razapeli Real, spominju eru Luke Modrića i pitaju se: ''Gdje bi tek bili bez...''
tv
MasterChef: ANKETA: Renatina odluka nikome nije bila jasna! Što vi mislite?
OTKRIJTE NAM!
ANKETA: Renatina odluka nikome nije bila jasna! Što vi mislite?
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Bogdan Beočanin
NAJEŽILI SMO SE!
Kao što su i Indexi sanjali, tako ćemo i mi sanjati ovu Bogdanovu izvedbu!
U dobru i zlu: Došla mu je s prijedlogom – hoće li prihvatiti pomoć?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Došla mu je s prijedlogom – hoće li prihvatiti pomoć?
putovanja
Tjedni jelovnik zimska jela od 1.12. do 7.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez puno kompliciranja i truda: 7 jela savršenih za zimu za svaki dan ovoga tjedna
Najljepši kolodvor na svijetu: Željeznička katedrala u europskom "gradu dijamanata"
"Lijepi mali kolodvor"
Najljepši kolodvor na svijetu: Željeznička katedrala u europskom "gradu dijamanata"
Spektakl iz pećnice: Jedini savjeti koji će vam ikada trebati za savršeno pečeno povrće
Dobro je znati
Spektakl iz pećnice: Jedini savjeti koji će vam ikada trebati za savršeno pečeno povrće
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Milijuni tvrtki s jednim zaposlenim
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Turistički procvat
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
lifestyle
Doris Dragović u bež kaputu brenda DeLight
MODEL BEZ KONKURENCIJE
Ni Doris Dragović nije odoljela najpopularnijem zimskom kaputu
Parfemi koji se na koži osjete satima
ISPLATIVA KUPOVINA
Ovih 12 parfema na koži se osjete 8, 10 pa i 12 sati. I uvijek su nam na listi želja
Josipa Pavičić u ženstvenim čizmama i smeđem kaputu
Dva modna aduta
Josipa Pavičić: Ženstvene čizme i kaput na vezanje za izdanje koje osvaja klasičnom elegancijom
sve
Preminuo Mirko Perković Poky
tužna vijest
Pjevač omiljen među hrvatskim iseljenicima pronađen mrtav u hotelskoj sobi
Doris Dragović u bež kaputu brenda DeLight
MODEL BEZ KONKURENCIJE
Ni Doris Dragović nije odoljela najpopularnijem zimskom kaputu
Bogdan Beočanin u desetoj emisiji showa Supertalent
''koliko god to okrutno zvučalo...''
Je li ovaj mladić zaslužio ovako oštre komentare žirija u Supertalentu?
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene