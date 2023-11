Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a o Agrokoru: "Vlada neće preuzeti ni promila odgovornosti"

Nakon sjednice šireg predsjedništva HDZ-a novinarima se obratio premijer Andrej Plenković i komentirao je situaciju sa slučajem Agrokor.

"Neke političke stranke koje su prije vršile hajku na Todorića kao da imaju amneziju", rekao je i podsjetio da je Božo Petrov bio podnio kaznenu prijavu protiv Todorića.

"Za razliku od njih pa i današnjih komentatora, ja se suzdržavam od komentara na proces koji traje", rekao je i dodao kako Todorić u svakoj svojoj izjavi optužuje njega "da sam mu ničim izazvan u dokolici išao uzeti Agrokor zadjedno s Vladom", rekao je Plenović.

Premijer kaže kako je Agrokor bio zapao u dugove, te je prijetio kolaps kompanije sa 60.000 ljudi, te niza dobavljača i radnika.

Kaže kako je promašena tvrdnja da je Vlada išla nekome uzeti kompaniju, dodaje kako se Vlada s time morala baviti.

"Naš je cilj bio dobar, dobronamjeran, ispravan i urpavo ono što se moralo ostvariti - da nema prevelikih posljedica na hrvatsku ekonomiju", rekao je i dodao kako s kazenopravnog aspekta, u pogledu ocjene zakonitosti vještačenja, odgovornost vidi na državnom odvjetništu.

"Podrazumijeva odgovornost i profesionalnost pa i preuzimanje odgovornost za ovakve situacije", kaže Plenković i dodaje kako se uskoro očekuje očitovanje.

Kaže kako se DORH financira iz proračuna, ali može tražiti Vladu dodatna sredstva. U ovom slučaju stvar je jasna, smatra premijer.

"Što se tiče međunarodne dimenzije, i tu Hrvatsku zastupa DORH, na njima je da se očituju", rekao je. "Na njima je da se očituju o svim tim temama. Vlada neće preuzeti ni promila odgovornosti. To je postupak DORH-a", rekao je.

Plenković smatra da bi Agrokor završio u stečaju bez intervencije Vlade, a "kao kule od karata popadali bi" radnici i dobavljači te bi imali kolaps hrvatskog gospodarstva.

"Povukli smo poteze, kompanija je ostala na nogama", kaže premijer.

Plenković kaže kako poziva DORH da više komunicira s javnosti i objašnjava što radi, čak i za predmete koji nisu ovoliko razvikani.

Može li cijela priča oko Lex Agrokora i načina na koji se radio može naštetiti na sudu u SAD-u, pitali su ga novinari.

"Mislim da sve što je bilo bitno napravljeno na korist hrvatske ekonomije i same kompanije. Sve se to radilo u ekstremno brzim uvjetima, to je bio prvi mandat vlade. Mislim da smo reagirali brzo, s manje iskustva nego danas. Ali kad vidite kako kompanija danas funkcionira, učinili smo ono što je dobro", rekao je.

Izjave predsjednika Milanovića nije želio komentirati.