Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) odlučilo je skinuti imunitet zastupniku Domovinskog pokreta (DP) Josipu Dabri, u skladu sa zahtjevom DORH-a, a predsjednik DP-a Ivan Penava sinoć je rekao da će DP glasati "protiv" te da bez Dabre nema većine u Saboru.

Izjavu u Saboru prije sjednice dao je Josip Dabro, koji je rekao da se ne boji odlaska u istražni zatvor.

"Naravno da se ne bojim, jedva čekam sutra ujutro otići u njega. Kako naša pravna država funkcionira, vjerujem da će to biti jako brzo i da ćemo brzo riješiti sve probleme Hrvatske – inflaciju, dug i što još imamo. Sve probleme ćemo riješiti kad Josip Dabro ode u istražni", rekao je.

Odgovorio je i na medijske navode da je sinu dao oružje, uključujući i ručnu bombu.

"U životu nisam bio blizu bombe. To je laž da sam to davao djetetu. Vidite da je Josip Dabro šest tjedana na naslovnici jednog tjednika. Jasno je tko mi to pakira, više je tu ljudi. Tu je sud. Ako treba ići u zatvor, ja ću to preležati. Josip Dabro se ne boji zatvora", rekao je

Saborski mandat, najavio je, neće dati nikome.

"Zašto bih zamrznuo mandat? Ja sam izabran od građana koji najviše žive od poljoprivrede i šumarstva. Najvjerojatnije ću završiti u istražnom zatvoru pod krinkom djela koja se događaju", rekao je.

Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov ga je pitala postoji li snimka na kojoj se vidi da djetetu daje ručnu bombu.

"Rekao sam vam da ne mogu komentirati istragu i da ovo za ručnu bombu nije istina. Mogu ja napraviti vas kako hodate goli. Hajmo tako razgovarati", odgovorio je.

Upitan je i tko mu, kako je sam rekao, "pakira".

"Ima tu dobar dio partnera, ljudi koji rade za strane obavještajne službe. Prije par mjeseci sam dobio upozorenje umirovljenih djelatnika SOA-e da ima tu jedan spavač koji se predstavlja kao veliki Hrvat", napomenuo je.

Osvrnuo se i na moguće raskidanje koalicije HDZ-a i Domovinskog pokreta.

"Po meni je mazohizam da nam zatvaraju ljude, a onda mi držimo ruke i držimo nekog na životu. Predsjednik stranke Ivan Penava je rekao da je Domovinski pokret cjelovit i da nitko neće izvlačiti šibu po šibu i tako slomiti snop", poručio je Dabro te zaključio da ćemo vidjeti hoće li zbog njega puknuti koalicija.

Pročitajte i ovo Velika zabrinutost Lliječnici objašnjavaju Papino stanje: Što se događa u tijelu i je li riječ o sepsi

Pročitajte i ovo Iz bolnice Vatikan objavio nove vijesti o papinu zdravstvenom stanju