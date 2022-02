Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović ocijenio je u srijedu kako je moguće odgoditi izbore koji bi se u BiH trebali održati u listopadu ukoliko će se na taj način riješiti problem izmjena izbornog zakona.

Nakon što su bez posebnog obrazloženja otkazani pregovori o izmjeni izbornog zakona između hrvatskih i bošnjačkih stranaka, koji su u utorak trebali biti održani u Mostaru, predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović je novinarima u Sarajevu kazao kako on na taj sastanak uopće nije bio pozvan, ali je dodao kako to ne utječe na spremnost da se razgovori nastave i da se dođe do rješenja.

"Nije nerealno da se postigne sporazum", kazao je Izetbegović dodajući kako je stručnjacima lako ponuditi konkretna rješenja kada postoji politički dogovor.

Istaknuo je kako taj dogovor mora sadržavati provedbu svih presuda kojima je utvrđena diskriminacija građana BiH u izbornom procesu potvrdivši kako "ima nekih pomaka" u do sada obavljenim konzultacijama.

Kazao je kako i predstavnici međunarodne zajednice sada čekaju da političari iz BiH približe stajališta, nakon čega bi se i sami mogli uključiti u finaliziranje sporazuma.

Izetbegović je ipak odbacio mogućnost promjene sastava članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP), što traže HDZ BiH i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika. Zastupnici tih stranaka su na sjednici Doma naroda parlamenta BiH, održanoj u srijedu, usvojili zaključak kojim se tvrdi da je sadašnji sastav SIP-a izabran nezakonito te kako treba ponoviti postupak imenovanja. Vladajuća hrvatska i srpska stranka nezadovoljni su jer sadašnje srpske i hrvatske članove SIP-a smatraju bliskima oporbi.

Protiv su bili bošnjački zastupnici, a čelnik SDA je kazao kako HDZ i SNSD mogu tražiti da o svemu odlučuje sud, a bez toga sastav SIP-a neće se mijenjati.