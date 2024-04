Počela je kampanja za EP, objavljeno važno upozorenje za građane: Ako ne poštujete ovo pravilo, kazna je 400 eura

Nakon mjeseci neslužbene, počela je službena izborna promidžba za europske izbore 9. lipnja, naime, Državno izborno povjerenstvo (DIP) u srijedu poslijepodne na svojoj je mrežnoj stranici objavilo zbirnu listu pravovaljanih lista i time označilo početak službene promidžbe.

Za 12 mjesta u Europskom parlamentu natjecat će se 25 lista, 23 stranačke i dvije nezavisne, koliko ih je DIP i zaprimio, a na kojima su imena 300 kandidata.

U odnosu na izbore iz 2019. godine, manje je i lista i kandidata, tada su se za naklonost birača natjecale 33 liste i 396 kandidata.

Svi oni, biračima se službeno mogu predstavljati 44 dana, do petka, 7. lipnja u ponoć kada nastupa dvodnevna izborna šutnja.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu DP završio prve razgovore sa svim opcijama: "Predočili su nam broj zastupnika koji ih podupire, mi od svojih načela ne odustajemo"

Za razliku od nedavnih parlamentarnih izbora, gdje zakon za kršenje šutnje nije propisao kaznu, na europskim izborima to se kršenje novčano kažnjava. Fizička osoba, a to su i građani, koja prekrši šutnju mogla bi ostati bez 398 eura, izborni kandidat od 1327 do 3981 eura, a pravna osoba, npr. politička stranka od 13.272 do 66.361 eura.

Uz liste političkih stranaka i koalicija, HDZ-a, Mosta, Možemo, DP-a, SDP-a i drugih, za mjesto u Europskom parlamentu natjecat će se i dvije nezavisne, aktualnog europarlamentarca Ladislava Ilčića i influenserice Nine Skočak, za koje je trebalo skupiti po 5000 potpisa.

HDZ-ovu listu nosi Andrej Plenković, Mostovu Božo Petrov, DP-ovu Ivan Penava, SDP-ovu koalicijsku Biljana Borzan itd.

Sudionici europskih izbora u promidžbi po listi ne smiju potrošiti više od 530.891 eura.

Pročitajte i ovo Objavio DIP Europski izbori: Državljani drugih članica EU mogu birati i biti birani

Pročitajte i ovo Liste za EU izbore Raspudići napustili stranku? "Ne znam što vam nije jasno"

Osim vlastitim sredstvima, promidžbu mogu financirati i donacijama, političkoj stranci te nezavisnoj listi fizičke osobe mogu donirati do 3981 eura, a pravne do 26.544 eura.

Izbori u lipnju bit će četvrti europski izbori za Hrvatsku. Prvi su održani 14. travnja 2013. godine, prije službenog ulaska u EU-u, 1. srpnja te godine. Tada je birano 12 zastupnika, a mandat im je trajao samo godinu jer su se iduće, 2014. godine održavali redovni europski izbori. Posljednji europski izbori održani su u svibnju 2019. godine.