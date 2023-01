Zajednica utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" reagirala je na najnoviji istup predsjednika RH Zorana Milanovića, a oglasili su se i iz samog HDZ-a.

Nižu se reakcije na zadnji istup Zorana Milanovića. Priopćenje Zajednice utemeljitelja HDZ-a prenosimo u cijelosti.

"Zoran Milanović nastavlja sramotiti hrvatsku državu neovisno o tome govori li o Ukrajini, stanju u Hrvatskoj vojsci ili bilo kojoj drugoj temi. Nastupa kao ostrašćeni amater koji lažima mrcvari Hrvatsku i izvrgava ruglu državu koju slučajno predstavlja!

Predsjednik države očito je izgubio bilo kakav nadzor nad samim sobom i pitanje je koga uopće predstavlja i čije interese zastupa. Njegove izjave su izvan svakog racionalnog diskursa što je iznimno opasno jer bi nas već sutra, a da na to nitko nema utjecaja, mogle i duboko obvezivati. To nije samo pitanje Ukrajine. Ukrajina je tek najočitiji primjer njegove neodgovornosti te bijednog i otužnog stanja njegova osiromašenog duha i upitne kvalitete nesuvisla rasuđivanja. A ono je daleko ispod razine funkcioniranja odgovornog državnika. Milanović i dalje mahnito nastoji kidati Europsku uniju, on se sprda s NATO savezom, on ustrajno izvrgava ruglu državu koju želi predstavljati.

Mi i Milanović se ne mrzimo, ali ovom ludilu treba stati na kraj. Jer sada je jasno da to ludilo neće tek tako proći pored nas. Ono nas polako dovodi u položaj Putinovih klauna, svodi na status kremaljskih pudlica i od Hrvatske stvara ubojito sredstvo provodenja antieuropske i anticivilizacijske politike. Odavno je očito da Milanović želi 'skratiti' rat podilaženjem Rusiji i da priželjkuje komadanja Ukrajine kao zalog europskog primirja. Poruke Gabrijele Žalac i Josipe Rimac u kojima se spominje 'AP' tumači u maniri zadnjeg opančara, želi ih kalibrirati ne bi li 'nabacio' volej Nikoli Grmoji i svojim drugovima u Saboru, među kojima su i nedorasli Penavni 'domovinci' kojima je 'ZM' odavno jedini svjetionik i vodilja.

Milanović, koliko god (privremeno) bio visokopozicioniran, ne može i neće naći niti jedan konvencionalan način da kriminalizira predsjednika Vlade. Jer nije AP Rusima dao Agrokor nego onaj koji ih je kao vjerovnike uveo u njegovu vlasničku strukturu. Stoga je Milanovićeva paljba po Plenkoviću još jedan bijedan pokušaj malog ZM-a da svoje inicijale upiše u knjigu osoba upitne poslovne sposobnosti koje nastupaju kao ljudska biomasa u pokušaju da ponize drugoga i osvete se za vlastitu inferiornu poziciju na koju su se sami sveli. To nije lijepo, to nije pristojno, to nije državnički odgovorno, ali neki koji patološki mrze HDZ više nego što Ukrajinci 'mrze Ruse' očito ne mogu drugačîje. To je još jedna loša odlika ostrašćenih amatera, onih koji su mislili i još uvijek misle da će se vlast u Hrvatskoj raspasti pred naletom njihovih laži kojima mrcvare Hrvatsku", navedeno je u priopćenju koje potpisuje predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Mario Kapulica.

O svemu su se na društenim mrežama oglasili i iz HDZ-a.

"Grbin & Grmoja, Penava, Litre & Peović ni u ovoj tezi svog idola s Pantovčaka ne vide 'ništa sporno'. No ne brinite, ti isti će već sutra tvrditi da su 'najveći prijatelji Kosova i bratskog albanskog naroda'. Kada treba braniti Putina, Milanoviću nije problem sramotiti se & svađati Hrvatsku s njezinim saveznicama. A mališani ga i dalje bespogovorno slijede…"