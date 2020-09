Predsjednik Zoran Milanović ovih dana žestoko je komentirao aferu Janaf, a za Dnevnik Nove TV iz Vlade su odgovorili da očekuju da se predsjednik ispriča.

Predsjednik Zoran Milanović s 50. manifestacije "Branje grožđa" u Pregradi poslao je poruku premijeru Andreju Plenkoviću. Želi se, kaže, s njim sastati kako bi razgovarali o problemima u sustavu. Smatra da istražna tijela zlouporabljuju poziciju sile i da politika, prije svega predsjednik Vlade, treba zaštititi ustavni poredak. Nakon što se jučer nije mogao sjetiti je li i sam posjećivao Kovačevićev klub u vrijeme karantene, danas je priznao da je tamo bio s načelnikom glavnog stožera.

Iz Vlade za Dnevnik Nove TV poručuju kako kazneni postupci koji su u tijeku kao i neovisan rad DORH-a, policije i Uskoka nisu teme za razgovor. A od predsjednika očekuju da se prvo ispriča svima koje vrijeđa i da se stabilizira, a tek onda dogovor o sastanku.

Podsjetimo, Milanović je žestoko komentirao aferu Janaf i obrušio se na premijera. "Premijeru još jedan pozdrav, vidim da se igra riječima, priča o bjesnoći. Na onom haklu na Jarunu mu je pao šećer, pa nek' mu netko da kocku šećera", poručio je.

Za ministre koji su odlazili u Klub i u vrijeme lockdowna rekao je da treba pitati Plenkovića gdje je on bio za vrijeme lockdowna. "Što mislite, da je on išao doma moliti Očenaš?" poručio je Milanović. Na pitanje je li on u Klubu morao ostaviti mobitel odgovorio je protupitanjem - "Molim?!?". "Meni da netko uzme mobitel? Pa ne bih ga ostavio ni u Bijeloj kući. Ma je, da, bio je jednorog tamo i tri reptila", dometnuo je. Plenkoviću je još uzvratio da bjesnoća i nije zarazna bolest. ''Neka ide sa mnom na bicikl, uzet ćemo čokoladu i šećer da mu bude dobro'', ironizirao je.

Vidno uzrujan, rekao je da je priča o Klubu nevažna tema. "Ljudi su nastavili nekakav život. Jeste bili kod prijatelja ili kume ili ste bili s dvocijevkom pokraj prozora. Sigurno ste išli kod kumova i družili se", naglasio je i rekao je da su priče od lockdownu licemjerne.

