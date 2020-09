Predsjednik Zoran Milanović ponovno se oštro obrušio na premijera Andreja Plenkovića i nejasnoće u aferi Janaf.

''Gdje piše da premijer ne smije znati?'' upitao je predsjednik Zoran Milanović. Rekao je da ne zna što sad radi Ranko Ostojić, ali da nije točno što govori te da je Ostojić njega brifirao. ''Premijer mora znati. Mi sad imamo premijera koji ne zna ništa. Martin u Bruxelles, Martin iz Bruxellesa. Apsurdno je da ne zna'', naglasio je.

''Tko tako ne misli? Ivo Josipović? Ne slažu se s tim ljudi koji se vide dalje od ZKP-a, brinem se za studente prava'', kaže Milanović. Ponovio je da mu nije jasno zašto se nije uhitilo odmah, nego se još 10 mjeseci istraživalo, a i sad imamo samo indicije. ''Premijeru još jedan pozdrav, vidim da se igra riječima, priča o bjesnoći. Na onom haklu na Jarunu mu je pao šećer, pa nek' mu netko da kocku šećera'', poručio je.

''Pritisak na zdrav razum bit će neizdrživ''

Odbacio je tvrdnje da je on ukinuo sigurnosne provjere. ''SOA uvijek diskrecijski stoji na raspolaganju premijeru, ali ne može mu dati sve što mu treba'', naveo je. ''Ako je dio ovoga istina, čovjek je došao na to mjesto političkim dogovorom i počeo izvlačiti novac. To je puno veći problem od toga da je gradonačelnik trebao dobiti 100 tisuća kuna'', opisuje što mu je sporno. Zapitao se kako on uopće može raditi pritisak na sud. ''Čime ja to mogu raditi? Novcem? Vojskom? Jedino mogu raditi pritisak na zdrav razum. Taj će pritisak biti neizdrživ'', najavio je.

''Pozdravite mi neke profesore prava, neki ne razumiju. Ovo nije epidemiologija ni eksperimentalna fizika. Poklanja se povjerenje ljudima, morate o njima znati'', ustrajan je. Spomenuo je i Marijanu Petir, koja ga je prozvala zbog izjave da je sve znao. ''Vodila je kampanju Mesiću kad su se pjevale partizanske pjesme i nosile petokrake. Ja vidio. To joj nije smetalo, a sad je velika katolkinja'', rekao je predsjednik. Naglašava da on nije znao sve, nego je znao sve važno. ''Nije meni nitko rekao da se pet gimnazijalaca švercalo u tramvaju...'', opisao je.

Priča o Klubu mu je bezveze

Za ministre koji su odlazili u Klub i u vrijeme lockdowna rekao je da treba pitati Plenkovića gdje je on bio za vrijeme lockdowna. ''Što mislite, da je on išao doma moliti Očenaš?'' poručio je Milanović. Na pitanje je li on u Klubu morao ostaviti mobitel odgovorio je protupitanjem - ''Molim?!?''. ''Meni da netko uzme mobitel? Pa ne bih ga ostavio ni u Bijeloj kući. Ma je, da, bio je jednorog tamo i tri reptila'', dometnuo je. Plenkoviću je još uzvratio da bjesnoća i nije zarazna bolest. ''Neka ide sa mnom na bicikl, uzet ćemo čokoladu i šećer da mu bude dobro'', ironizirao je.

Vidno uzrujan, rekao je da je priča o Klubu nevažna tema. ''Ljudi su nastavili nekakav život. Jeste bili kod prijatelja ili kume ili ste bili s dvocijevkom pokraj prozora. Sigurno ste išli kod kumova i družili se'', naglasio je i rekao je da su priče od lockdownu licemjerne.

''Ja sam najviše puta oprao ruke''

''Ja sam Hrvat koji se u proteklih deset godina najviše puta rukovao i najviše puta oprao ruke i dezinficirao ih'', poručio je. Dodao je da povremeno zapali cigaretu, ali da je to otrov koji je štetniji nego korona. Nema ništa protiv smanjenja proračuna za Ured predsjednika. ''Trošimo racionalno. Čak sam u Beč išao automobilom, a ne avionom. Išao sam na Zeleni samit, pa je bilo bezveze da idem avionom, a onda vidim da sam jedini došao automobilom'', rekao je i prasnuo u smijeh.

U povodu obilježavanja Dana Istarske županije u Spomen-domu u Pazinu održana je svečana sjednica Skupštine Istarske županije. Predsjednik Milanović prigodno se obratio okupljenima, a prije svečane sjednice položio je vijence na središnjem spomeniku u parku Narodnog ustanka.