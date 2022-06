Predsjednica HUBOL-a Ivana Šmit novu ideju ministra Beroša o sistematskim pregledimanazvala je lošim vicem. Ministru je to očito zasmetalo, pa je o tome pisao na društvenim mrežama.

U zdravstvenim krugovima podiglo je prašinu jučerašnje gostovanje šefice udruge bolničkih liječnika u Dnevniku Nove TV. No dok je ministar zdravstva Vili Beroš pisao odgovor, liječnici ga ni danas nisu štedjeli oko najnovije ideje vezane uz privatni rad liječnika.

Na novu ideju o sistematskim pregledima predstavnica bolničkih liječnika u jučerašnjem Dnevniku Nove TV osvrnula se bez zadrške. "Moram priznati da mi je najava zvučala kao loš vic, najava je po meni jedna od većih gluposti koje sam čula u zadnje vrijeme", rekla je tada Ivana Šmit, predsjednica HUBOL-a.

"Posramljuje činjenica da nekim šefovima liječničkih organizacija briga za zdravlje nacije zvuči kao loš vic. Takve izjave ukazuju na nepoznavanje uloge preventive ili su utemeljene na drugim motivima", napisao je ministar. Međutim, nije Berošu predsjednica HUBOL-a ostala dužna ni danas. "Infantilno, moram priznati, dopisivanje putem društvenih mreža je stravično infantilno i nezrelo", rekla je Šmit reporterki Dnevnika Nove TV Martini Bolšec Oblak.

''Nekim liječnicima poslodavci nisu osigurali niti jedan sistematski pregled tijekom više od 20 godina radnog staža''

Ukinute gotovo sve epidemiološke mjere u Hrvatskoj: Ministarstvo donijelo novu odluku



Nisu liječnici zadovoljni ni novim planom koji je "procurio". Prema njemu, dozvolu za privatan rad više ne bi dobivali svi kao do sada. "Imali smo pokušaj značajnog ograničenja dvojnog rada, bilo je 2001. i 2010. i vidjeli smo da to nije donijelo do pozitivnog rezultata - osim odljeva vrhunskih liječnika iz javnog zdravstva u privatno", rekao je Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.



Jer, ističe ministar, dok se gomilaju liste čekanja, pojačano se oglašavaju zdravstvene ustanove gdje liječnici dodatno rade. "Struka će donijeti norme prihvatljive duljine čekanja za svaku pojedinu uslugu, vodeći računa o dijagnozi pacijenta, kao i tijeku daljnjeg liječenja, te ukoliko postoje liste čekanja veće od preporučene, dovest će se u pitanje dozvola za rad pojedinih liječnika i u privatnom sektoru", objavio je Beroš.

Baš zbog lista čekanja u Koaliciji udruga u zdravstvu ovu odluku pozdravljaju. "Prije 2 ili 3 godine su bile razlike da jedna osoba odradi 800 pregleda a druga 350, mislim da će biti liječnicima ugodnije raditi, a i pacijenti će doći do usluge", rekao je Ivica Belina iz Koalicije udruga u zdravstvu.

Liječnici su složni

No, iz Hrvatske liječničke komore javljaju kako ovo ne rješava problem. "Mislim da liste čekanja nisu u izravnoj vezi s dvojnim radom liječnika. To je jedna puno šira tema od dvojnog rada liječnika Zanimljiva je da su se pravila o dvojnom radu mijenjala 12 puta i da je gotovo svaki ministar imao potrebu mijenjati to područje", dodao je Luetić.

Oštro su odluku nastavili napadati i iz HUBOL-a. "Ne znam zašto se svaki ministar, kad osjeti da si mora popraviti PR imidž uhvati listi čekanja...Ako bismo mi sada krenuli tupiti po nekakvim normama i zahtijevati da se sve pretrage rade po normama, garantiram da će liste čekanja biti dvostruko - pa i trostruko veće", rekla je Šmit. Jer, kažu, liječnici i dalje velik dio posla odrađuju radeći prekovremeno.



