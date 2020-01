Iz Ureda predsjednice poručuju kako će poštovati želje novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića kada je u pitanju njegova inauguracija, a bivši predsjednik Ivo Josipović smatra da treba držati do tradicije.

Prije izbora u HDZ-u, održat će se inauguracija predsjednika Republike Zorana Milanovića, 18. veljače. I to ne na Markovu trgu, kao do sada, već na Pantovčaku. Otkrio nam je to eksluzivno sinoć u Dnevniku sam izabrani Predsjednik.

Stigle su brojne reakcije na ovu Milanovićevu želju. Franjo Tuđman prvi je počeo, a Zoran Milanović će završiti s tradicijom prisege na Markovu trgu.

"To će biti tog dana u uredu predsjednika. Dakle u radnom prostoru, na Pantovčaku. Pozvat ću one za koje smatram da trebaju biti tamo. To je naravno aktualna predsjednica, to je uži kabinet Vlade, to je predsjedništvo Sabora, to je predsjednik Vrhovnog suda, ne državni odvjetnik i to je načelnik glavnog stožera", kaže Milanović.

Uz suprugu i suradnike iz kampanje više nitko neće biti pozvan.

"Pa dobro. Svatko ima neki svoj stil. Meni to ništa ne smeta", kaže Andrej Plenković.

Iz ureda predsjednice poručuju kako će poštovati želje novoizabranog predsjednika. Dok bivši predsjednik Ivo Josipović smatra kako treba držati do tradicije.

"Naravno da je jako važno što predsjendik misli, ali to nije predsjednikova fešta to je državni ritual.

I osobno ne znam da li će na nešto tako pristati Ustavni sud", smatra Josipović.

Ustavni sud nema problem s lokacijom, rekao nam je Miroslav Šeparović. Samo je važno da se položi prisega pred predsjednikom Ustavnog suda. Slaže se i profesorica Barić.

"Inauguracija najavljena od izabranog predsjednika u skladu je s Ustavom i ostalim propisima. Važno je samo pred kime se daje prisega. Dakle predsjednikom Ustavnog suda. A sve ostale prateće radnje mjesto, pozivnice, količina gostiju, muzika ovisi o preferenciji predsjednika", kaže Barić.

Stjepan Mesić imao je inauguraciju na Markovu trgu, no protiv Milanovićeve odluke nema ništa.

"To je sada praktički nepotrebno, a plus toga važno je da se previše ne troši na svetkovine pa tako i na ovo", smatra Mesić.

To je tradicija - smatra Miroslav Tuđman, a Zoran Milanović, kaže, privatizirao je inauguraciju.

A kako se to ne bi događalo treba zakonski uskladiti državni protokol. "Precizirati i razloge i procedure tako da ne dođemo u situaciju da će svaki budući predsjednik imati svoju ideju i svoj način kako preuzeti tu dužnost", rekao je Tuđman.

S obzirom na ovlasti Franje Tuđmana, inauguracija na Markovu trgu u krugu zakonodavne, izvršne vlasti i ustavnog suda, smatra Siniša Hajdaš Dončić, imala je smisla. Danas više nema.

"Ovlasti kakve ima takva zapravo treba biti inauguracija. Skromna, s manjim brojem ljudi i mislim da će to bit i više nego dobro prihvaćeno u javnosti jer nema nepotrebne potrošnje državnog novca", rekao je Hajdaš Dončić.

Inauguraciju u svečanoj dvorani na Pantovčaku, tvrdi bivši šef predsjedničkog protokola, bit će puno lakše organizirati.

Nema ni stranih dužnosnika. Izostat će i bilaterale u palači Dverce.

"Ono što se može očekivati vjerojatno da će u budućim danima i mjesecima biti održani sastanci i prijemi za međunarodni diplomatski zbor, a kasnije i diplomatska aktivnost koju sukreira predsjednik republike sukladno Ustavu", rekao je Želimir Kramarić.

Idući tjedan izabrani predsjednik u vili Prekrižje primit će predsjednika Državnog izbornog povjerenstva Đuru Sessu koji će mu uručiti Izvješće o konačnim rezultatima izbora. A onda s djelatnicima ureda na Pantovčaku slijede pripreme za inauguraciju.

