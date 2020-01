Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović u petak je izjavio da se Ustavni sud neće miješati u odluku izabranog predsjednika da se inauguracija održi na Pantovčaku, a ne kao do sada na Markovu trgu.

"Izabrani predsjednik ima pravo odrediti mjesto inauguracije i mi ćemo tu odluku poštivati. Za Ustavni sud jedino je bitno da se položi prisega", izjavio je Šeparović Hini te dodao da Ustavni sud nema ništa s određivanjem mjesta inauguracije.

"Za Ustavni sud samo je bitno da se prije preuzimanja dužnosti prisega položi pred predsjednikom Ustavnog suda kako to nalaže Ustav, odnosno pred Ustavnim sudom kako govori zakon. Bitno je i da se prisega u tekstu položi onako kako je to određeno zakonom", izjavio je Šeparović.

Ustavom je regulirana prisega novoizabranog predsjednika ili predsjednice koja glasi: "Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski državni poglavar: držat ću se Ustava i zakona, brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske. Tako mi Bog pomogao."

Šeparović napominje kako bi volio da cijeli saziv Ustavnog suda bude nazočan inauguraciji, a gdje će to biti i na koji način, to je stvar izabranog predsjednika. "Nama nije nikakav problem doći na Pantovčak", kaže Šeparović.

Kako je to izgledalo kada je prisegu polagao bivši predsjednik Ivo Josipović, Šeparović kaže da ne zna i ne može komentirati jer tada nije bio predsjednik Ustavnog suda, no kao bivši sudac, siguran je da Ustavni sud kao institucija o tome nije odlučivao. "To je stvar izabranog predsjednika, koji će detalje dogovoriti s državnim protokolom, a Ustavni sud u tome neće praviti nikakve probleme", ističe Šeparović.

Bivši predsjednik Republike Ivo Josipović izjavio je za N1 kako ne zna hoće li Ustavni sud pristati na inauguraciju u Uredu predsjednika na Pantovčaku, jer čin inauguracije nije predsjednikova fešta, već državni ritual koji nosi određenu simboliku.

"Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Ustavni sud doći na Pantovčak i na takav način sudjelovati jer to nije rođendanska proslava u kojoj svatko sam odlučuje. Kada sam ja imao inauguraciju, također sam imao ideju da se ona održi negdje drugdje, no od te sam ideje odustao jer sam čuo i kako Ustavni sud vidi tu ceremoniju", prenio je N1 Josipovićevu izjavu. (Hina)