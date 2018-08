Iz britanskog tužiteljstva potvrđeno je da je Visoki sud u Londonu odbio Ivici Todoriću zahtjev za žalbu na izručenje.

Sud je odbio Todorićev zahtjev za pravo na žalbu krajem srpnja. No on je iskoristio svoje zakonsko pravo da ga se sasluša usmeno. Ročište je zakazano za 6. rujna, a ako mu ni tamo sud ne da za pravo, to je posljednja stepenica prije izručenja hrvatskom pravosuđu, donosi N1.

Podsjetimo, Ivica Todorić nakon izbijanja afere Agrokor pobjegao je u London, gdje je sud donio u travnju odluku o izručenju, ali ga je pustio da pravomoćnost, uz manje mjere opreza, čeka na slobodi.