Od sada je i službeno. Ivica Todorić više nije vlasnik Agorokora, nagodba je pravomoćna. Visoki trgovački sud odbacio je 87 žalbi. Kako je reagirao na vijesti o kraju nagodbe, iz Londona je javila reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Na sudu koji je u četvrtak odbio njegov zahtjev za žalbom kažu da je ta odluka konačna. Ne postoji više mogućnost žalbe. Sada slijedi rok od deset dana u kojima se britanska i hrvatska policija trebaju dogovoriti, zapravo riješiti izručenje. Kažu da se taj rok može produžiti samo ako tako odluči niži sud koji je u travnju donio odluku o izručenju Ivice Todorića, javlja iz Londona reporterka Dnevnika Nove Tv Josipa Krajinović.

Od izbora bliskom Todoriću, doznaje se da će se on žaliti ma kakav ishod bio. Na najvišem sudu u državi kažu da njegovu žalbu nisu dobili i upućuju na pravilo, na zakon koji u Velikoj Britaniji vrijedi o izručenjima. Tu je navedeno kako postoji rok od 14 dana za žalbu, ali samo ako se odnosi na pravnu stvar koja je od velikog interesa javnosti. A izgledno je i da se to ne odnosi na cijeli slučaj Ivice Todorića. On je danas proveo i cijeli niz razgovora i sastanaka s međunarodnim stručnjacima za međunarodno pravo za revizije, računovodstvo.

On nakon ove odluke Visokog trgovačkog suda, nastavlja svoju bitku u inozemstvu, zbog svega što se događa i događalo oko samog Agrokora. Todorić ne očekuje da će biti u istražnom zatvoru, jer po njegovu povratku u Hrvatsku slijedi i žalba na sam istražni zatvor. Očekuje da će sud u Zagrebu odlučiti u njegovu korist, jer kažu, nema opasnosti od utjecaja na svjedoke zbog kojih je istražni zatvor i određen, kažu izvori.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr