Ivica Todorić, u četvrtak će u Londonu pokušati uvjeriti sud zašto ga ne bi trebali izručiti Hrvatskoj, već mu odobriti zahtjev za žalbom.

Uoči ročišta iz Londona se javila reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

„Odvjetnici Ivice Todorića, a vidjeli smo već da je angažirao je i svjetski poznatu Cherie Blair, dobit će u četvrtak u 10.30 sati priliku pred novim sucem, u sat vremena obrazložiti zašto Todorić u Hrvatskoj ne bi imao pravo na pravično suđenje. Trebaju priložiti nove dokaze, a oni se odnose na aferu Hotmail i na ono što su radili članove tzv. Borg skupine. Vjerujem kako će se poslužiti i objavljenim iskazima Martine Dalić i drugih u USKOK-u.

U srijedu i Ivica Todorić i njegova obrana o svemu šute, no od njemu bliskih izvora doznajem kako naravno očekuju da će sud odlučiti u njihovu korist. Kažu mi i kako odluka ne mora biti donesena u četvrtak, već se može odgoditi i za neki drugi dan. Postoji mogućnost i da sud provede neke dokaze kako bi provjerili Todorićeve tvrdnje.

Moguća su dva scenarija - ako sud odbije Todorićev zahtjev za žalbu, tada slijedi pravomoćnost rješenja o predaji Hrvatskoj i u tom slučaju počinje teći rok od 10 dana do kad bi Todorić morao biti predan hrvatskoj policiji. Ako mu pak dopuste zahtjev za žalbom, to će značiti da Ivica Todorić u Londonu ostaje do daljnjega“, izvijestila je Krajinović.

