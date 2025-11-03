Ivca Todorić promijenio strategiju: Odlučio je ipak angažirati dvojicu poznatih odvjetnika

Ivica Todorić, bivši vlasnik koncerna Agrokor odlučio je angažirati izabrane branitelje. Dosad je cijelo vrijeme to odbijao i imao je odvjetnika po službenoj dužnosti. Sad će mu odvjetnici biti Fran Olujić i Šime Matak.

Podsjetimo, prije desetak dana Todorić je izjavio kako ima snažne argumente i da će pobijediti na sudu u predmetu poznatom kao veliki Agrokor.

"Podignuta je već treća optužnica, koja je sramotnija od ranije podignutih. Tužiteljstvo je imalo osam godina da sazna činjenice i to su učinili, ali njima to nije dovoljno jer je činjenica da tužiteljstvo uz pomoć suda vodi protiv mene politički proces", kazao je tada Todorić i ustvrdio da je optužnica protiv njega neutemeljena.

Todorić je istaknuo da nije kriv, što namjerava i dokazati na Županijskom sudu u Zagrebu.

"Tužiteljstvo je na početku optužilo nas 15, a čini mi se da ću za mjesec dana biti jedini optuženik, čega se ne bojim. Sam ću se sukobiti s Plenkovićevom lažom i pobijedit ću. Moji argumenti su snažni. Ne ovisim o tužiteljstvu, sudu niti o Plenkoviću i njegovim diktatorskim pozicijama, koji su uništili našu državu", dodao je.

Josipa Krajinović i Fran Olujić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Šime Matak Foto: DNEVNIK.hr

Državno odvjetništvo podignulo je krajem srpnja ove godine novu optužnicu kojom je Todorića i bivšeg člana uprave koncerna Tomislava Lučića teretila kao ključne aktere zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenje poslovnih isprava, dok se nekadašnjim Agrokorovim direktorim Alojzu Pandžiću i Marijanu Alagušiću te revizorima Oliviju Discordiji i Sanji Hrstić stavljalo na teret pomaganje u tim nedjelima.

Tužiteljstvo je ranije izvijestilo da je sveukupna šteta za Agrokor preko 179 milijuna eura.

Tijekom sjednice optužnog vijeća, održanoj u četvrtak, 23. listopada, Lučić i Pandžić i Alagušić priznali su krivnju te su se na sudu nagodili s tužiteljstvom u zamjenu za blaže kazne.

Prema navodima tužiteljstva, u razdoblju od 2006. do sredine 2016. godine, dvojica prvookrivljenika dogovorili su lažno predstavljanje financijskog stanja Agrokora, čime su sebi i povezanim društvima isplaćivali nepripadajuće dividende i pogodovali vlastitim interesima.

Između 2013. i 2017. Todoriću je navodno isplaćeno preko 100 milijuna eura s računa Agrokora kako bi njime otkupio dionice tvrtke od Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Sve je to provedeno bez odluka nadzornih tijela, protivno zakonima i bez stvarne namjere za povrat novca, a lažnom dokumentacijom nastojali su se prikriti protuzakoniti transferi.

Todorić je, stoji u optužnici, naredio i brojne isplate gotovine sa žiro-računa švicarske tvrtke u vlasništvu Agrokora, koristeći dio novca za privatne potrebe članova svoje obitelji i osobne troškove.

Alagušić i Pandžić su, u najkraćim crtama, osiguravali "čiste" financijske izvještaje, svjesno zaključujući neistinite podatke u poslovne knjige kako bi stvorili podlogu za lažnu dobit.

Revizori Discordia i Hrstić svake su godine navodno potpisivali revizorska izvješća s povoljnim ocjenama, unatoč činjenici da su znali za lažno prikazano stanje računa i rezultate poslovanja Agrokora. Na taj način omogućili su višegodišnje izvlačenje nepripadajućih dividendi te prikrili pravu sliku poslovanja.

Riječ je o trećoj verziji optužnice u slučaju u kojem je izvorno optuženo čak 15 osoba – među njima Todorićevi sinovi i bivši vodeći ljudi Agrokora. No, nakon novih vještačenja i revizije dokaza, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu odustalo je od kaznenog progona za devetero ranije optuženih, utvrdivši da za njih nema dovoljno dokaza.