Todorić: "Sve im se ruši, a ja stvarno imam istinu"

Županijski sud u Zagrebu za četvrtak je zakazao sjednicu optužnog vijeća u slučaju veliki Agrokor kojim su uz bivšeg vlasnika koncerna Ivice Todorića, bivšeg člana uprave koncerna Tomislava Lučića i nekadašnjih Agrokorovih direktora Alojza Pandžića i Marijana Alagušića obuhvaćeni i revizori Olivio Discordia i Sanja Hrstić.

Lučić, Pandžić i Alagušić priznali su krivnju zbog svojih nedjela i nagodili se s tužiteljstvom u zamjenu za blaže kazne. Todorić je na današnjoj sjednici optužnog vijeća zatražio izuzeće sudskog vijeća pa je postupak prekinut i nastavlja se sutra.

Nakon što su se trojica nekadašnjih direktora Agrokora unagodila u zamjenu za blaže kazne Todorić je rekao kako ima snažne argumente i da će pobijediti na sudu u predmetu poznatom kao veliki Agrokor.

"Podignuta je već treća optužnica koja je sramotnija od ranije podignutih. Tužiteljstvo je imalo osam godina da sazna činjenice i to su učinili, ali njima to nije dovoljno jer je činjenica da tužiteljstvo uz pomoć suda vodi protiv mene politički proces", kazao je Todorić ustvrdivši da je optužnica protiv njega neutemeljena.

Todorić je istaknuo da nije kriv, što namjerava i dokazati na Županijskom sudu u Zagrebu. "Tužiteljstvo je na početku optužilo nas 15, a čini mi se da ću za mjesec dana biti jedini optuženik, čega se ne bojim. Sam ću se sukobiti s Plenkovićevom lažom i pobijedit ću. Moji argumenti su snažni. Ne ovisim o tužiteljstvu, sudu niti o Plenkoviću i njegovim diktatorskim pozicijama koji su uništili našu državu", dodao je.

Upitan za komentar nagodbi koje su s tužiteljstvom postigla trojica njegovih suokrivljenika, Todorić je odgovorio da ih "potpuno razumije jer su blokirane imovine i uništena zdravlja". "Njihove nagodbe ne smatram gubitkom već svojim dobitkom. Ne postoji nitko iz nekadašnjeg Agrokora tko će reći da je Ivica Todorić za nešto kriv'', nadodao je.

Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu Tonči Petković rekao je da Todorićevi eventualni uspjesi u međunarodnim arbitražama nemaju utjecaj na kazneni postupak jer će ovdje odluku donijeti Županijski sud u Zagrebu.

"Nisam kriv i to ću dokazati"

Todorić je poručio da se ne boji i da će se sam suprotstaviti Plenkoviću i njegovim ljudima. "Rekao sam prvi dan - nisam kriv i to ću dokazati. Sve im se ruši, a ja imam stvarno istinu, a tko ima istinu, taj pobjeđuje", kazao je rekavši da se svaki dan pita otkud mu snaga, a ta snaga prozlazi iz istine.

"Plenković je protiv mene pokrenuo istražne postupke. Vi ste to pratili, mediji su pisali. Svi smo svjedoci tog jednog vremena, čuda koja su mi stavljana na teret. Govorili su da nisam platio šest milijardi poreza, da imam novac na otocima, a ništa od toga nije istina", rekao je Todorić i dodao da su osam godina tražili dokaze i ništa nisu našli.

"Ovdje imamo DORH koji, uz pomoć suda, vodi politički proces protiv mene. Oni tvrde da sam oštetio vlastitu kompaniju, to je njihov jedini argument. Osam godina vrte iste gluposti, pokušavaju mi montirati krivnju", kazao je.

"Rekao sam prvi dan - nisam kriv i to ću dokazati. Sve im se ruši, a ja imam istinu, a tko ima istinu, taj pobjeđuje", zaključio je i poručio kako vjeruje da ima veliku podršku javnosti: "Većina hrvatskih građana vidi što je istina i razumije moju borbu. Ovo je politički proces, ali ja ću ga dobiti."