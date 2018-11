Uoči inauguracije tročlanog predsjedništva BiH, situaciju je iz Sarajeva komentirala Ivana Petrović.

U Sarajevu će se u utorak održati inauguracija tročlanog predsjedništva BiH koji čine Šefik Džaferović iz reda bošnjačkog naroda, Milorad Dodik iz reda srpskog i Željko Komšić iz reda hrvatskog naroda, oko kojeg i postoji najveći prijepor.

Koliko je realan stav Vijeća za vanjske poslove, s obzirom na cjelokupnu situaciju u BiH i kada se može očekivati konstituiranje vlasti na svim razinama - iz Sarajeva je komentirala novinarka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

"Ja ponajprije mislim da je dobro uvijek u Bruxellesu razgovarati o BiH. Ovaj stav da se svi slažu oko europskog puta je jedan stav koji oni već izgovaraju jako dugo, no međutim ja nemam dovoljno informacija i ne znam kakav je bio, kako to diplomati kažu 'wording', ministara drugih zemalja članica, prije svega Njemačke, Nizozemske, Belgije, jer mi je poznato da među 27 zemalja članica postoji barem 13 različitih stavova po pitanju BiH. Kada govorim, a to ću opet ponoviti, da je Washington mjesto gdje se treba razgovarati o statusu Hrvata u BiH, ali i konstitutivnosti kao takvoj govori i situacija na terenu.

Naime, sutra hoće prisegnuti tročlano Predsjedništvo, ali pitanje je kad će se konstituirati sve druge razine vlasti, ponajprije je pitanje kad će se konstituirati Dom naroda. Nitko nije očekivao ovako dobar rezultat HDZ-a i koalicijskih partnera, bez njih se praktički ne može ništa konstituirati i zadnjih mjesec dana je krenula, nazovimo to tako, jedna paljba na središnje izborno povjerenstvo koje još nije odredilo kvote po kojima će biti konstituiran Dom naroda.

Glavni prijepor je oko toga što se misli da će se kvote odrediti, a tako bi i trebalo biti, prema popisu stanovništva iz 2013., no međutim bošnjački članovi središnjeg izbornog povjerenstva rade strategiju na kojoj bi se kvote odredile prema popisu stanovništva iz 1991. Pritom se pozivaju na aneks 6. Ustava koji se odnosi i na izbjegle osobe i što je najbitnije, i ovo je poanta, u tome ih čvrsto podržava OHR, odnosno operaciju vodi Amerikanac, američki diplomat koji je ranije služio u Afganistanu, podržava ih i OESS, na čelu kojeg je također Amerikanac te američka ambasadorica u odlasku Cormack. Predsjednik središnjeg izbornog povjerenstva koji dolazi iz srpskog naroda je pod velikim pritiscima, čujem da su svi zatražili pojedinačne sastanke s njim. Ukoliko se primijeni kvota po popisu stanovništva iz 1991. u tom slučaju se, bar tako kažu ovdje, može očekivati još veće iseljavanje Hrvata. Dakle, riječ je o strategiji."

