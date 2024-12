Kurti: "Ekspanzionizam Srbije i Rusije je prijetnja Balkanu"

Predsjednik vlade Kosova Albin Kurti ocijenio je u petak u Sarajevu kako postoje ozbiljne prijetnje stabilnosti na zapadnom Balkanu zbog ekspanzionističkih planova Srbije, ali i zbog agresije Rusije na Ukrajinu jer se taj sukob može preliti i na jugoistok Europe.

Kurti je prvi kosovski premijer koji boravi u posjetu BiH i tijekom dana odvojeno se sastao s članovima Predsjedništva BiH Željkom Komšićem i Denisom Bećirovićem, predsjednikom vlade Federacije BiH Nerminom Nikšićem i čelnikom Stranke demokratske akcije (SDA) Bakirom Izetbegovićem.

Nakon toga održao je predavanje o stanju u regiji na poziv nevladine udruge Krug 99 a tom je prigodom ocijenio kako je europski put jedini izbor za sve zemlje regije, no zapreka na tom putu je ekspanzionistički i hegemonistički mentalitet Srbije za koju je kazao kako je produžena ruka Rusije na Balkanu.

"Ulažemo u vojske jer još imamo lidere na Balkanu koji teže podjelama i teritorijalnoj ekspanziji", rekao je kosovski premijer koji smatra kako Beograd zapravo strahuje od daljeg cijepanja Srbije pa to pokušava zaustaviti tutorstvom nad Republikom Srpskom i šireći ideju tzv. srpskog svijeta što je, kako kaže Kurti, zapravo projekt velike Srbije.

Kosovski premijer je rekao da njegova zemlja ne prihvaća nikakve ucjene iz Beograda pa tako ni one koje su vezane za uspostavu zajednice srpskih općina jer je to dio cjelovitog paketa koji podrazumijeva ukupnu normalizaciju odnosa između dvije države, a Beograd to uporno odbija.

"Kosovo ima abnormalne odnose sa Srbijom jer Srbija nije normalna država", kazao je Kurti.

Iako poziva na oprez, posebice zbog oružanih provokacija na Kosovu koje karakterizira kao čin terorizma iza kojega stoji Srbija, Kurti kaže kako je ipak optimist jer vjeruje da nema raspoloženja u masama za sukobe kakvih je bilo ranije te poziva sve da osude politike koje potiču nasilje i mržnju.

Dolazak premijera Kosova u Sarajevo osudili su političari iz reda bosanskih Srba a Milorada Dodika posebice je naljutilo to što je Kurti bio i u Predsjedništvu BiH.

"To je za nas neprihvatljivo, pogotovo da se koriste institucije BiH, to je čista zloporaba i potpuno neprimjereno", izjavio je Dodik ranije tijekom dana u kontekstu činjenice da BiH i dalje nije priznalo nezavisnost Kosova.

Član Predsjedništva BiH Bećirović poručio mu je kako nikome neće dopustiti da pomisli kako može disciplinirati čelnike BiH i određivati im s kim, gdje i kad mogu razgovarati.

"To neka trajno zaborave", kazao je Bećirović.

