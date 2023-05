Ivana Ivančić o utrci Wings for Life

Dnevna urednica u informativnom programu Nove TV Ivana Ivančić već desetu godinu zaredom uređuje specijalnu emisiju Wings for Life.

Ivana Ivančić, dnevna urednica u informativnom programu Nove TV, prokomentirala je ovogodišnju nadolazeću utrku Wings for Life.

Kakav je osjećaj 10. godinu uređivati specijalnu emisiju Wings for Life?

Sjajan osjećaj, i kod mene ali i čitavog tima. Od prve godine je to nešto što nam je uz sve što nosi jedan takav doista zahtjevan projekt veliko veselje i dobra vibra 'prvi vikend u petom smo u Zadru na Wingsima'. Meni je to bila totalna fora kada su me zvali iz produkcije i pitali jel bih mogla smisliti neki sadržaj uoči utrke koja je bila jedan posve novi sportski i humanitarni globalni koncept – baš mi je bio kreativni izazov za koji sam imala punu potporu čitave Nove TV.

Koliko toga se promijenilo od samog početka u vidu priprema pa do same realizacije projekta?

To je od prve godine produkcijski bio dosta zahtjevan projekt jer smo uvijek radili dvije paralene priče – jednu za domaći TV prostor i drugu za globalni prijenos – slika iz Zadra zahvaljujući produkcijskoj ekipi Nova TV svake godine ide u globalni prijenos i mi smo jako ponosni što Zadar svake godine dobiva sve više prostora u svjetskom prijenosu. Jedina utrka koja se trči uz more, pa ta golema brojka trkača. Odlično to uvijek bude.

Koji je najveći izazov u pripremi emisije Wings for life s kojim ste se susreli?

Program uživo uvijek uključuje posebnu dozu nepredvidivosti. Znači radimo kao da će uvjeti uvijek biti idealni, ali smo spremni i na dramu. Prvu godinu nam je toliko puhala bura da je porušila šator, ali mi smo rekli ok kako god bude idemo van i to je to. Život. Jedne godine smo unajmili gliser da stignemo na vrijeme s jedne na drugu poziciju – i tada je puhalo, ali stiglo se i onda su svake godine voditelji pitali 'a nema glisera ove godine'.

Uvijek se smijemo jer galebovi dronove prepoznaju kao neprijatelje pa se zaletavaju u njih. Bilo je svakakvih nevjerojatnih situacija koje smo rješavali onako ekspresno i bez većih posljedica. OK, snimatelji koji su snimali samu utrku bi roman mogli napisati – zapravo je jako zahtjevno, ali čitav tim je vrhunski profesionalan i daju sve do sebe. Nikome ništa nije teško. I ta emocija se vidi na ekranu.

Kako se nosite s izazovima produkcije uživo, posebno u kontekstu sportskih događaja?

Mi uvijek imamo spremne sve opcije – u takvim trenucima je najvažnije da svi znaju što je čiji zadatak, slušamo jedni druge i sve se dogovorimo jako brzo i bez previše rasprave. Sport je uvijek zabavno raditi – jer ta emocija želje za pobjedom, pa adrenalin – volim takve događaje s puno ljudi i posve neizvjesnim ishodom. A ovo je utrka u kojoj svi dajemo za druge jako puno. I biti dio te jedne globalne zajednice trkača koji svojim angažmanom nekome mogu vratiti osjećaj slobode i kretanja na vlastitim nogama je jako dobar. Sve je pozitiva.

Koje specifične pripreme radite uoči prijenosa uživo te kako osiguravate da sve teče glatko na dan događaja?

Pripreme počinju nekoliko mjeseci ranije, onda se sve jako intenzivira, tim je uigran, uvijek se trudimo jedni drugima olakšati, a da opet imamo nešto novo i bolje. Bitna je koncentracija – na ekranu se sve vidi i kada prijenos krene nema brljanja.

Kako biste opisali utjecaj ovakvih događaja na zajednicu i kulturu sporta u Hrvatskoj i diljem svijeta?

S obzirom na to da je moj ajmo reći osnovni posao na Novoj uređivanje Dnevnika i kada iz dana u dan svjedočiš kroz vijesti surovosti svijeta u kojem živimo – ovakva lavina emocije, zajedništva, promocije sporta, humanosti ti da jedan odličan balans. Utjecaj je golem jer osim same utrke mi kroz sadržaj koji nudimo našoj publici promoviramo i kulturu zajedništva, empatije, brige za druge – ponosna sam što smo mnogim ljudima kroz sve ove godine osvijestili to koliko je i naš život krhka struktura i koliko je bitno paziti na druge ljude – jer tako paziš i na sebe.

Koje su vaše omiljene priče ili događaji koji su se dogodili na prethodnim izdanjima utrke?

Osim napada galebova na dronove, jedne godine se negdje kod Sukošana pojavilo krdo konja koji su uletjeli u trasu utrke – to je bilo fenomenalno. Sjajno je što smo kroz priče u Dnevniku i InMagazinu ljude potaknuli i da se uključe i trče.

Što biste istaknuli kao najveće zanimljivosti o ovogodišnjoj utrci? Što gledatelji sve mogu očekivati gledajući program Nove TV?

U Zadar stiže preko šest i pol tisuća trkača – mnogi vrhunski sportaši dolaze sa svih strana svijeta, u emisiji uoči starta kada ozračje na Liburnskoj obali bude prekrasno bit će puno lokalnih heroja koji su obilježili sve ove godine otkako je Zadar domaćin hrvatske utrke. Mislim da tamo neće biti nitko tko nije punog srca i osjećaja zajedništva. Dovoljno je samo to pokazati – a Mia Kovačić i Vlado Boban će kao voditelji prenijeti sve te emocije. Iz Zadra stiže samo ljubav.