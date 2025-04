Zbog dabrova već dugi niz godina poplavljuje potok uz kuću obitelji Savić u Vojniću.

"Nama se to ovamo sve lijepo slijeva i znali smo po cijele noći, susjedi su nam pomagali, sa verande voda ulazi, a mi bacamo van i tako kao da se igramo, tako po cijelu noć, po dvaput mjesečno je to tako bilo", objašnjava Dušanka Savić.

"Kad on to zatvori, tada sva ova voda koja ide, ide preko mosta i zimus smo imali velikih problema kada su temperature bile od -12, -14. Mi smo imali ledenu ploču preko koje je bila voda tako da je bilo nemoguće doći do kuća tako da su ljudi bili odsječeni danima", objasnio je Nebojša Andrić, načelnik općine Vojnić.

Kako se stanovnici Vojnića bore s dabrovima, koji su zaštićena vrsta, pogledajte u prilogu novinara Dnevnika Nove TV Vanje Margetića.